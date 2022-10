Gobierno entrega finca de socio de Vicente Castaño a campesinos de Córdoba

La hacienda es propiedad de Jesús Alfonso Berrío o Poncho Berrío, socio del exjefe paramilitar Vicente Castaño. Foto: Cortesía: Presidencia

Como forma de reparación, 50 familias campesinas de Córdoba recibieron este sábado la finca Támesis, una lujosa propiedad de 590 hectáreas que pertenecía a Jesús Alfonso Berrío o Poncho Berrío, socio de Vicente Castaño, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

La entrega del predio contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, la ministra de Agricultura, Cecilia López, entre otros.

“Este primer día de este proceso de reforma agraria tiene que cobrar una velocidad tal que cuando lleguemos al último día de gobierno estemos al máximo, aún ese día, ministra (López), las actividades del presidente saliente deben ser entregar tierras. Esto es el cambio del modelo económico de Colombia, implica la profundización de su cultura, implica la base misma de la paz. Si vamos a hablar de paz es esto, es que las mayorías del campo o de la ciudad puedan acceder a los instrumentos de la creación de la riqueza”, dijo Petro en su intervención.

La finca está ubicado a unos 7 kilómetros de Montería e hizo parte de las propiedades de la casa Castaño. La entrega fue realizada a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte del programa de Petro ‘Tierras para la paz total’.

“Estamos en un lugar simbólico, un lugar donde se gestó, entre otros, la contrarreforma agraria, es decir la frustración de los sueños del campesinado y que se ejerció con el uso del terror, de la guerra, del ignominia”, dijo José Daniel Rojas, director de la SAE.

En contexto: Tres fincas de socio de Vicente Castaño se utilizarán para reparar víctimas

El senador Iván Cepeda publicó en sus redes sociales que esta entrega se demostraría la voluntad para cumplir la reforma rural integral, primer punto del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

Sobre la entrega también se refirió el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias.

En la entrega también estuvo varios representantes de campesinos como el de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) de Montería, Rosmy Liszardo Rojas Luna. “¿Quién lo creyera? Estar hoy en esta hacienda después miles de compañeros campesinos y campesinas fueran víctimas por la Casa Castaño”, dijo.

También intervino la representante de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos (Amuc), Arcila Moreno González, quien dijo: “No tengo palabras de este momento histórico. Esta mujer que ustedes ven aquí es desplazada de la casa de Carlos Castaño directamente, me mataron familia, me tiraron a la calle (...) por miedo no declaramos, pero esta mujer siguió adelante y está cultivando en estas tierras. En estas tierras sigo metida”, afirmó.

En agosto pasado ya se había hablado de la entrega de esta y otras dos fincas -El Tambo y Cabano- relacionadas con la Casa Castaño para reparar víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las fincas tienen un valor de $26.719 millones. Desde el pasado 15 de junio, los bienes estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y ahora serán administrados por el fondo, que en los últimos 30 meses recibió 156 bienes vinculados a los Castaño.

El historial del predio está relacionado con Jesús Alfonso Berrío, de quien poco a nada se conoce. Su nombre apenas aparece en una sentencia de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, de 2016, en la cual fueron sentenciados tres integrantes del Frente Héctor Julio Peinado, de las Autodefensas Campesinas del Sur de Cesar.