En vivo: Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2022

Con la intervención musical de Las Comadres, dirigida por Luz Marina Becerra, ganadora del premio en 2021, se inició este miércoles la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos en su versión 2022, que reconoce cuatro categorías: defensor(a) del año, el defensor(a) con toda una vida de lucha, así como el proceso colectivo de base y la organización acompañante del año. El premio, organizado por Diakonía y Act Iglesia, con el apoyo del gobierno de Suecia,

En contexto: Estos son los finalistas al Premio Nacional de Derechos Humanos

La primera intervención estuvo a cargo de José Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, donde se está realizando la ceremonia. “El país está en una situación de contradicción que hace más evidente la importancia de este premio. La contradicción que significa que estemos en el mayor momento de ilusión con respecto a la posibilidad de que se dé la paz total, la plaz completa en Colombia y que al mismo tengamos una cuenta ezquizofrénica de violaciones a los derechos humanos”, dijo Antequera.

A su turno, César Grajales, director de Diakonía en Colombia, afirmó que las condiciones del trabajo de los defensores de derechos humanos siguen siendo precarias y que los asesinatos sistemáticas son la prueba de ello. “El premio o no se hace solamente porque enfrenten riesgos o amenazas, el premio al que hemos convocado y organizado las dos entidades con el apoyo de la embajada sueca se hace también para enaltecer los aprendizajes que nos dan los defensores de derechos humanos: la vida va primero que todo, que nadie puede ser tratado como un medio, sino como una finalidad, que todo en este mundo no tiene precio, que no se puede cambiar agua por oro”, afirmó Grajales.

Así mismo, la embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm, afirmó que “defender los derechos humanos ha sido una labor de alto riesgo, estigmatizada y exige mucho compromiso”.

Entre los finalistas de esta edición se encuentran organizaciones como el Consejo Comunitario General del río San Juan (ACADESAN), la Corporación Humanitaria por la Convivencia y la Paz del nordeste antioqueño, el Proceso Colectivo por la Tierra y el Territorio de El Porvenir y la Red Somos Génesis, entre otras.

En las nominaciones a defensor o defensora del año se encuentran Yudeli Mosquera, Luz Nidia Findscué y Luz Estela Romero. También están nominadas a la categoría “Toda una vida de lucha” la lideresa afrocolombiana Irma Tulia Escobar, Edilia Mendoza, una dirigente campesina de Santander, y Aura María Díaz de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADES).

Siga en vivo la transmisión que hace Colombia+20 de este evento.