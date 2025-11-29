Las seis fallas de la inteligencia estatal que evidenció el escándalo de los archivos de Calarcá

El general (r) Juan Miguel Huertas, reintegrado al Ejército y actualmente jefe del Comando de Personal; el jefe disidente Calarcá Córdoba y Wilmar Mejía, funcionario del DNI. Huertas y Mejía son mencionados en los documentos incautados en el computador de Calarcá. Foto: Julián Ríos y Noticias Caracol

El escándalo que destaparon los archivos de Calarcá Córdoba —en poder de la Fiscalía desde hace un año— sigue abriendo interrogantes sobre el rol de funcionarios públicos y las capacidades de inteligencia del Estado.

La aparición de información reservada que habría llegado a manos de la disidencia no solo deja ver tensiones internas entre agencias, sino también debilidades en los mecanismos de control y fallas en los protocolos de supervisión que habrían permitido que información estratégica quedara comprometida.

Los documentos apuntan a una presunta vinculación del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) con el general (r) Juan Miguel Huertas y con Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Esa posible red habría facilitado al grupo armado información secreta sobre operaciones en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, además de permisos para movilizarse en vehículos blindados, portar armas legales y operar bajo una empresa de seguridad fachada que les permitiera moverse dentro de la institucionalidad.

La revelación llevó a la Procuraduría General de la Nación a suspender a Mejía y a Huertas de sus cargos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación anunció en noviembre que abrirá líneas de investigación formales sobre posibles vínculos entre agentes del Estado y la disidencia.

Seis fallas estructurales que deja ver el caso

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) identificó seis preocupaciones que dejó ver el escándalo por los archivos de Calarcá sobre el estado actual de las capacidades de inteligencia:

La salida acelerada de oficiales expertos ha debilitado la inteligencia: se pierde experiencia y memoria institucional, y el sistema debe empezar de cero justo en un momento complejo para el país. La caída del presupuesto de las Fuerzas Militares frenó la modernización de sensores y redes, debilitó capacidades estratégicas y dejó rezagada la ciberinteligencia. También afectó la compra de equipos clave. La DNI debería ser un órgano civil y técnico, pero la intromisión en asuntos militares, la falta de prioridades claras y la erosión de la confianza han creado incertidumbre en todo el sistema de inteligencia. La politización lo ha llevado a la pérdida de su rumbo. La doctrina conjunta articulaba a Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía para producir operaciones precisas. Sin esa coordinación, la inteligencia se fragmenta y pierde eficacia. Las relaciones con EE. UU. e Israel se han enfriado, lo que puede reducir intercambio de información, limitar tecnología y frenar entrenamientos. Para Colombia, perder estas alianzas implica un golre directo a sus capacidades de inteligencia. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha perdido credibilidad y cooperación internacional. Esto limita el seguimiento de dineros ilegales y el rastreo de lavado de activos. Sin inteligencia financiera fuerte, el crimen organizado mantiene intacto su flujo de dinero.

¿Qué han dicho los implicados?

Tanto la disidencia como Wilmar Mejía han negado los nexos.

En un video conocido este 28 de noviembre, miembros del EMBF —entre ellos Andrey Avendaño— rechazaron cualquier vínculo con la Fuerza Pública:

“Como revolucionarios, nunca hemos tenido acercamientos con la Fuerza Pública —llámese Policía, Ejército o inteligencia militar—. Nunca seremos aliados ni haremos pactos con quien nos ha perseguido toda la vida”, afirmaron.

Agregaron que cualquier relación con uniformados se limita exclusivamente a la presencia de observadores militares y policiales en la mesa de paz. Según la disidencia, los señalamientos buscan desacreditar el proceso y frenar los avances logrados en el séptimo ciclo de diálogos.

Por su parte, Mejia afirmó que nunca ha tenido acercamientos o conversaciones con alias Calarcá.

“Se presume que tanto el general Huertas, el coronel de Indumil, como yo, hablamos con ‘Calarcá’, y eso no es cierto. No conozco, ni antes ni después, de manera personal, a alias ‘Calarcá’, no lo conozco, no he hablado con él nunca en mi vida”, dijo el funcionario.

