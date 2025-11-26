“Nunca he hablado con Calarcá”: Wilmar Mejía, director de inteligencia del DNI

El nombre de Mejía aparece en audios, chats y documentos que, según Noticias Caracol, fueron recuperados durante operaciones contra la disidencia de alias Calarcá. En esas comunicaciones, integrantes del EMBF lo mencionan y lo vinculan con supuestas reuniones en Bogotá junto al general (r) del Ejército, Juan Miguel Huertas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el escándalo por la presunta filtración de información de funcionarios del Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) hacia disidencias de las Farc, el director de inteligencia, Wilmar Mejía, afirmó que nunca ha tenido acercamientos o conversaciones con alias Calarcá.

“Se presume que tanto el general Huertas, el coronel de Indumil, como yo, hablamos con ‘Calarcá’, y eso no es cierto. No conozco, ni antes ni después, de manera personal, a alias ‘Calarcá’, no lo conozco, no he hablado con él nunca en mi vida”, dijo el funcionario.

Para contexto: Wilmar Mejía, funcionario del DNI, niega vínculos con disidencias y denuncia un “montaje”

El nombre de Mejía aparece en audios, chats y documentos que, según Noticias Caracol, fueron recuperados durante operaciones contra la disidencia de alias Calarcá. En esas comunicaciones, integrantes del EMBF lo mencionan y lo vinculan con supuestas reuniones en Bogotá junto al general (r) del Ejército, Juan Miguel Huertas.

El funcionario se pronunció en medios de comunicación y sostuvo que los señalamientos en su contra hacen parte de un “plan de desprestigio y ataques contra el DNI”, aseverando que espera que esto también sea estudiado por las autoridades.

Le puede interesar: General Huertas seguirá en su cargo, pese a escándalo de supuestas filtraciones a disidencias de “Calarcá”

Sin embargo, señaló que no quiere decir que los medios estén llevando a cabo dicho plan de desprestigio: “No estoy diciendo que el medio de comunicación o el periodista se haya prestado. Resulta, y así ha sucedido, que las capacidades que tienen las instituciones mal utilizadas por agentes que hacen parte de esas mismas, pueden llegar a un nivel de infiltrar y de comprometer también a periodistas y a sus instituciones”.

Mejía confirmó que es licenciado en Educación Física por la Universidad de Antioquia y sostuvo que no es requisito tener una carrera profesional para ser director de inteligencia o funcionario del DNI. “Un agente de inteligencia puede ser bachiller, puede ser técnico, puede ser tecnólogo”, afirmó.

Lea: Defensoría cuestionó diálogos con “Calarcá”, tras escándalo por nexos entre disidencias y Gobierno

Además, aseguró que un agente de inteligencia debe contar con conocimientos, entrenamiento, acceso a información y formación en investigación. Agregó que, al momento de ingresar al DNI, su principal fortaleza era la capacidad de acceder a información privilegiada, lo que motivó su vinculación a la entidad.

Respecto a otros hechos, como el ataque con explosivos ejecutado por las disidencias de las Farc contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi (Antioquia) el pasado 21 de agosto, en el que murieron 13 uniformados, Wilmar Mejía afirmó no recordar si hubo una alerta previa al respecto, pese a su papel como director de inteligencia del DNI.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.