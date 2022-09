“Amores bajo fuego”: el nuevo libro del excomandante guerrillero Martín Cruz Vega

Nazly y Gregory, dos guerrilleros, se besan en las sabanas del oriente colombiano. / Yira Vélez Foto: Yira Vélez

Martín Cruz Vega no cambió el fusil por la pluma, como dice ese trillado lugar común. Y no lo hizo por una razón muy sencilla: él siempre fue escritor, desde sus tiempos de combatiente raso y luego de comandante guerrillero en las selvas y montañas colombianas. Hijo de un antioqueño que estuvo en Marquetalia durante la fundación de las Farc junto a Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, y de una campesina tolimense, Cruz Vega es más conocido por su antiguo apodo de guerra: ‘Rubín Morro’.

Rubín fue integrante en varios frentes guerrilleros en Tolima y Antioquia, luego estuvo como comandante del frente Aurelio Rodríguez, entre Chocó y Risaralda, hasta que se integró a la mesa de negociación de La Habana, que lo envió a hacer pedagogía en Arauca y otras regiones del país.

Allá llegó con sus manuscritos, que incluían una larga correspondencia con Manuel Marulanda Vélez, ‘Tirofijo’, máximo comandante de las Farc ya fallecido, también conservaba borradores de los poemas y relatos que había escrito por décadas en la selva, textos que comenzaron a ver la luz después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. A la fecha Martín Cruz ha publicado seis libros, icluyendo el que ahora nos atañe: Amores bajo fuego, un compendio de historias de amor reales que ocurrieron en las filas de las Farc: “Cuando el primer beso podía ser último al partir al combate o al incierto regreso de la cotidianidad clandestina”, se lee en la presentación de las páginas iniciales.

Amores y vivencias que, según el texto inicial “fueron también las caricias inconclusas bajo las bombas asesinas. También los accidentes nos separaron del ser amado, las aguas, los precipicios, la caída de un árbol, pisar una mina accidentalmente, las mordeduras de serpientes, perderse para siempre en la selva, suicidarse o morir sin más, naturalmente”.

“Incluso un día me encuentro una señora que me cuenta la historia de dos mujeres que se amaron y una estuvo en La Habana durante el Acuerdo de Paz”, cuenta Martín Cruz sobre su trabajo, “entonces es una muestra que la diversidad tuvo su espacio en la guerra y en nuestras filas:, pasó como pasa en cualquier sociedad y en cualquier parte del mundo”.

Cruz Vega dice que este tema siempre la había llamado la atención y hace parte de esa “cotidianidad” de lo que fue la vida en la guerra, que él se ha dedicado a narrar en los últimos años. Otro de sus libros, por ejemplo, trata sobre las mascotas que los guerrilleros tuvieron en el conflicto armado. “El amor pasional existió en la guerra: nos amamos sin prebendas, sin nada material a cambio, eso no existía porque nada teníamos”, sostiene, explicando que su libro, que se lanza en Bogotá el 3 de septiembre, fue publicado por la Corporación Cultural Alejandría, con sede en Tunja. Para 2023 prepara un libro de vivencias y anécdotas desconocidas que ocurrieron en las filas de las Farc.

Martín Cruz o “Morro”, como todavía le dicen sus antiguos compañeros con afecto, contó a Colombia+20 cómo fue el proceso de investigación y escritura de su sexta obra, un texto que según él demuestra “lo humanos que fuimos y lo que somos, tanto como cualquier mortal. Esto explica nuestro compromiso por la vida, el amor y la paz”.

¿Cómo escogió los casos que narra en este libro? ¿Usted los conocía o fueron llegando?

Yo quería era entrevistar personas emblemáticas, por ejemplo la esposa del Mono Jorge, la esposa de [Manuel] Marulanda, pero alguien me dijo, ‘no, Martín, ya eso está escrito, escriba algo que no esté escrito, váyase por la base, por el guerrillero raso, por la guerrillera rasa, historias que son de verdad desconocidas, al fin y al cabo las de ellos ya se conocen’. Yo duré unos seis meses de investigación, conozco a la mayoría de gente, lo que hice fue llamarlos y mandarles un cuestionario, decirles tengo esta idea, cómo la ven, qué opinan. Mucha gente me contó la historia y pidió que cambiara sus nombres.

¿Hay algún amor suyo ahí? ¿Algún amor perdido en la guerra?

Si, hay una historia, lo hago con seudónimo porque la persona murió y hay una hija de por medio. Estas historias son muy parecidas, son 24 pero reflejan la visión de los diferentes escenarios donde se desarrolló el conflicto armado, que todos son similares. Fueron amores grandes, poderosos, pero también hubo unos bastante trágicos.

¿En qué sentido trágicos?

En que pudo ser muerto él o ella. O ambos, como es el de un caso que cuento con nombre propio: Claudia y Ezequiel, fueron dos combatientes que se amaron y se quisieron, pero un bombardeo acabó con ellos. Es una historia que yo conozco muy bien, es el relato de lo que pasó de manera fidedigna, aunque las personas ya no están. Es trágico que se perdieron hijos también, bombardeos donde los niños fueron confundidos y presentados como guerrilleros de ocho años de edad, algo imposible en la guerra. Son verdades que hay que contarlas, porque no hubo demasiado tiempo para el amor, fue muy escaso. Hay cosas muy hermosas, una excombatiente me dice “yo amé en la guerrilla profundamente, y jamás hubo un interés de hijos o material de por medio”. Eso no mediaba ahí, lo que mediaba era el amor y el goce.

¿Cuál fue la historia que más lo impactó?

Hay muchas que impactan. La historia de Nidia, ella se enamoró y se juntó con su pareja en pleno Acuerdo de Paz y un día cualquiera llegaron unas personas armadas diciéndoles que ellos no estaban en el proceso, que no querían que hubiera gente haciendo pedagogía, ni que fueran ex combatientes. Hubo un acontecimiento en que los retuvieron y les dijeron que se pusieran bocabajo, le disparan a él delante de ella, él murió delante de ella, incluso cuenta que le cayó sangre. Eso me conmovió mucho a mí. Es necesario hablar de eso, de ese amor que tantos dicen que no existía. En el libro se cuentan historias de embarazos, de hijos nacidos en la guerra, es una enseñanza de memoria fundamentalmente.

¿De dónde salió la foto de portada?

La portada es una foto de Guillermo y Manuela Marín, ella e militante del Partido Comunes y hace parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación del Acuerdo de Paz. ¿Por qué están en esa portada? Esa foto aparece cuando ya está prácticamente terminado el libro, se me apareció una fotógrafa que se llama Yira Vélez, también reincorporada, y me dice “yo tengo la portada”. Ellos, Guillermo y Manuela, estuvieron de acuerdo. La foto fue tomada en los Llanos del Yarí en 2016, cuando hacían pedagogía de paz, por eso Manuela está quemada por el sol. Fue un amor bajo fuego y ahora está en la construcción de la paz, un amor que viene desde la guerra y sigue en la paz.

¿Es posible el amor en la guerra?

Si, yo lo viví intensamente. Pero también fue trágico. Tuve un amor, nos bombardearon, le partieron las piernas a ella y no le he vuelto a ver. Sé que está viva, la amé de verdad dentro de la cotidianidad, en medio de las limitaciones. Tuve otra compañera que fue la mamá de mi hija, que fue muerta por los paramilitares. Nos quisimos mucho, demasiado, pero murió. Ella salió para Flandes a llevarle a su suegra, es decir mi madre, la que es nuestra hija, que tenía seis meses. La bajaron del bus en Honda y la asesinaron. Yo volví a ver a mi hija en La Habana a la edad de 20 años. Es una laceración que tengo yo, a mí me sanaron las heridas físicas, pero esas del alma no me han sanado todavía.