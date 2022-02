‘Ciro y Todos’, la fundación que busca la reconciliación desde cuidado ambiental

La Fundación 'Ciro y Todos' fue un sueño de Ciro Galindo desde 2018 y que pudo legalizar cuatro años después. Foto: Cortesía: Fundación ‘Ciro y Todos’ .

Ciro Galindo vive en el barrio San Antonio, ubicado al oriente de Villavicencio, donde se han asentado otras víctimas del conflicto armado. En junio del 2018, en este mismo lugar, presentó su sueño de crear la Fundación ‘Ciro y Todos’, inicialmente enfocada en el trabajo con la población víctima de su barrio pero con la intención de extenderla a todo el país.

“Ciro siempre habló de crear la Fundación y ayudar a las personas de su comunidad. Él vive en el barrio San Antonio y ha visto que mucha gente llega necesitada y desplazada de la guerra. Él quería ayudar a la gente y lo hizo; organizó el barrio y orientaba a la gente diciéndole a quién acudir”, comenta Miguel Salazar, amigo de Ciro y el director del documental ‘Ciro y yo’.

Durante el 2018 y 2019 estuvo buscando recursos por medio de rifas y bonos solidarios para que la gente donara dinero y así, apoyar con mercados, con la compra de útiles escolares y con regalos de navidad para los niños y niñas del barrio. Al inicio del 2020 se graduó, junto a 39 líderes de Nariño, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Chocó, de la Academia de Liderazgo para la Paz (AlaPaz) creada por la Fundación Compaz en alianza con la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ciro menciona que en este curso de 70 horas estuvo en un espacio que lo motivó para regresar a Villavicencio a trabajar con la gente de su barrio, ayudar a que conocieran cómo presentar propuestas para que el Estado les diera apoyo y alternativas.

El inicio de su trabajo en el barrio no fue fácil porque contaba con muy poco dinero. “Para ayudar se requiere muchos recursos y apoyo entonces es muy difícil porque para cualquier gestión, lo primero que me preguntaban era la Cámara de Comercio y legalmente constituida no estaba la Fundación”, expresa don Ciro, como muchos le llaman.

La formalización de la Fundación le tomó a Ciro Galindo cuatro años. “En tantas partes que estuvimos en la presentación del documental la gente me decía que era muy bueno hacer la fundación para recolectar recursos y ayudar a las víctimas. Pero en esto, uno tiene que clasificar a la gente muy bien porque sino uno se mete en un problema. Hay gente que solo busca beneficios personales, políticos y nunca apunta a que las cosas se hagan para beneficio de la gente”, comenta.

Después de varios años de trabajo en su barrio, conociendo a las personas que viven allí y que estaban comprometidas con las iniciativas que él lideraba desde su fundación, el 1 de agosto del 2021 se emite la primera acta de constitución de la Fundación ‘Ciro y Todos’. La mesa directiva la compone él junto a Luis Alberto López Segura, Elizabeth González y Yuliana López González, una familia que llegó desplazada del Guaviare al barrio San Antonio y que han estado comprometidos con el trabajo con la comunidad.

Su apuesta por descontaminar

Ciro Galindo identificó otras necesidades en su barrio relacionadas con el manejo de basuras, el acceso a servicios públicos y la contaminación del Caño Maizaro, un afluente que pasa muy cerca de San Antonio. Este caño se desprende del río Ocoa en el sector de Buena Vista en Villavicencio y atraviesa prácticamente toda la ciudad.

Con llamados puerta a puerta y charlando con sus vecinos sobre la importancia de cuidar el medioambiente, organizó varias jornadas de limpieza con niños, jóvenes y adultos para revelar el gran potencial ambiental de ese caño, pues allí viven monos, dantas, pavas, saraguatos, entre otras especies. Motivado por la acogida que tuvieron las jornadas en el Caño Maizaro, juntó el trabajo con víctimas con la conservación de los recursos naturales y la enseñanza, especialmente a los niños, de la importancia de cuidar los bosques y la vida de los animales que allí habitan.

En 2021 se sumaron la Fundación Ágape por Colombia, la Secretaría de Medio Ambiente de Villavicencio, la empresa de aseo Bioagrícola del Llano, la Policía Comunitaria de Medio Ambiente y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) Grupo Territorial Meta-Orinoquía a la limpieza y recuperación del Caño Maizaro. Por medio de la ARN, 28 excombatientes realizaron sus horas de servicio social con esta comunidad, como parte de sus compromisos con la ruta de reincorporación.

“Este tipo de iniciativas se hacen con las comunidades receptoras y se identifican liderazgos como el de don Ciro y su fundación. La idea es que las personas, que en el marco de la ruta de integración hacen un aporte en materia de reconciliación, estén vinculados a las iniciativas de las comunidades”, señaló Juan Carlos Silva Hernández, coordinador del Grupo Territorial Meta-Orinoquia de la ARN.

De abril a julio del 2021, los 28 excombatientes asistieron cada domingo a trabajar con la comunidad en las jornadas de limpieza del Caño Maizaro, realizaron almuerzos comunitarios y espacios de socialización sobre las historias de vida de los firmantes, donde compartieron que la recuperación ambiental es una de sus principales apuestas para el retorno a la vida civil.

El sargento César Lasso es el actual representante legal de la Fundación Ágape y estuvo acompañando las jornadas de limpieza organizadas por la Fundación excoporque cree en estos espacios de reconciliación mediados por el cuidado de la naturaleza. “La reconciliación hay que hacerla todos los días, en familia, en nuestra comunidad, en el barrio, donde vivimos y también con el medioambiente porque es lo que nos da vida, el aire, el agua, los animales, todo hace parte del entorno. El ser humano como tal debe reconciliarse con la naturaleza y lo que le hemos hecho”, menciona el Sargento Lasso, quien estuvo secuestrado por las Farc durante 14 años.

El trabajo por el cuidado del medioambiente es una pasión que ha acompañado a Ciro Galindo desde que era muy joven cuando vivió en La Macarena, porque trabajó como guía turístico en Caño Cristales y durante tres años se capacitó en conservación ambiental con Parques Nacionales Naturales. Su esposa Anita era una mujer indígena tukano y según Miguel Salazar, Ciro siempre menciona que él aprendió mucho sobre el cuidado de la naturaleza gracias al conocimiento transmitido por su esposa.

La meta de la Fundación ‘Ciro y Todos’ es conseguir recursos para seguir ayudando a las víctimas del conflicto armado en San Antonio pero también sueñan con poder gestionar un carro que les permita llegar a más lugares del Meta y del país, hacer más gestiones y conseguir recursos. Ciro Galindo quiere seguir trabajando por la memoria, motivando a las víctimas a salir adelante, a que sean escuchadas y a consolidar una generación de jóvenes apasionados por el cuidado del medioambiente y la paz. “Yo creo que el legado más lindo es la enseñanza y que mi nieta tenga el apoyo para crecer con unos valores y que se apasione por todo lo que se haga en beneficio de los recursos naturales y de la gente que sufre. Es el legado que he querido dejar en toda parte”, expresa.

Su historia le dio la vuelta a Colombia

El 25 de enero de 2018 se estrenó el documental ‘Ciro y Yo’, una producción del director Miguel Salazar, quien es amigo de Ciro Galindo desde hace más de 20 años. Por medio de este documental, Salazar quiso retratar la vida de esta familia que fue víctima de todos los grupos armados: guerrilla, paramilitares y fuerza pública.

El documental se proyectó en diferentes salas de cine del país y recorrió universidades y colegios para mostrar la historia de resistencia, supervivencia y perdón del protagonista. En la mayoría de estos espacios, Ciro Galindo habló con jóvenes y adultos sobre la importancia de construir paz y su sueño de aportar a la reconciliación de este país, a través de su fundación.

Desde el estreno, Ciro ha recibido varios premios y homenajes que resaltan su valentía y el aporte que hizo al cine colombiano con su historia. Algunos de ellos fueron entregados en el año 2019 en el marco del 11 Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte y en el 5to Festival de Cine de Villavicencio.

El documental ‘Ciro y Yo’ se encuentra disponible para alquiler o compra en las plataformas de streaming Mubi, Mowies y Cineplex.