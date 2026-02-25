Haciendo País

Gobierno alista Zona de Ubicación con Autodefensas en plena guerra en la Sierra y Aracataca

Mauricio Silva, jefe de la delegación de Gobierno en el proceso con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), aseguró que se está trabajando en la creación de la ZUT. El Gobierno ha anunciado seis de estas zonas con distintos grupos armados, aunque ninguna ha entrado en funcionamiento.

Cindy A. Morales Castillo
25 de febrero de 2026 - 10:01 p. m.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son consideradas como un grupo heredero del paramilitarismo.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son consideradas como un grupo heredero del paramilitarismo.
Foto: Julián Ríos Monroy
El jefe negociador del Gobierno en la mesa sociojurídica con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Mauricio Silva, confirmó que el Ejecutivo está trabajando para avanzar hacia la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para ese grupo, aunque aún no hay un acto jurídico formal que la establezca.

Estamos haciendo transformaciones territoriales, quisiéramos avanzar hacia la ZUT. En eso estamos trabajando. En avanzar lo más que se pueda hasta que exista un marco jurídico”, dijo Silva en entrevista con Colombia+20.

Delegado del Gobierno dice que no hay pruebas que vinculen a ACSN con cierre del Tayrona
Confinados y cuerpos sin levantar en Aracataca tras combates entre Clan del Golfo y ACSN
Sin tregua en la Sierra: Clan del Golfo y ACSN llevan su disputa a zona rural de Aracataca
Cierre del Parque Tayrona: la guerra entre Clan del Golfo y ACSN detrás de la medida

Las ZUT son zonas que ha concebido el Gobierno de Gustavo Petro para que algunos grupos armados que están dentro de su política de paz total puedan hacer un tránsito hacia la vida civil.

Hasta ahora, el Gobierno ha anunciado seis Zonas de Ubicación Temporal, tres con el Clan del Golfo ubicadas en Córdoba y en Chocó; dos con la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Putumayo y Nariño; y una con la disidencia de Calarcá Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) en Catatumbo.

Ninguna ha entrado en funcionamiento.

La declaración de Silva ocurre cuando la escalada de violencia en el norte del país ha obligado a cerrar el Parque Nacional Natural Tayrona de manera indefinida por razones de seguridad, en medio de la disputa entre la ACSN y el Clan del Golfo.

El jefe negociador del Gobierno en ese proceso afirmó a este diario que no tiene pruebas de que haya una vinculación directa de las Autodefensas Conquistadoras con el cierre del Tayrona. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con lo que dicen autoridades ambientales y la Defensoría del Pueblo que han señalado amenazas, bloqueos, cobros ilegales y riesgos para visitantes y personal del parque como parte de la compleja situación de orden público.

Según Silva, no hay investigaciones judiciales concluyentes que atribuyan a las ACSN la responsabilidad directa sobre esos hechos, aunque reconoce que existe un clima de inseguridad y control territorial en amplias zonas de la Sierra.

Sobre el tema de las extorsiones en Santa Marta, un fenómeno denunciado por comerciantes y sectores locales durante años como una forma de control ilegal, Silva reconoció que la percepción pública es fuerte, pero aseguró que “este año eso se ha retrocedido” y que se está trabajando para que las cifras continúen a la baja, aunque sin datos precisos ni mecanismos de supervisión pública confirmados.

El contexto en el que se conoce de la posible creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) es especialmente difícil. Al cierre del parque Tayrona se suman las confrontaciones de los últimos días en Aracataca entre el Clan del Golfo y las ACSN, que se han extendido a zonas rurales de la Sierra Nevada, dejando desplazamientos, amenazas reales a la población civil y advertencias sobre el impacto en la seguridad y en las elecciones regionales previstas para marzo de 2026.

La eventual creación de una Zona de Ubicación Temporal para las Autodefensas abre un debate jurídico y político de fondo. Por un lado, implicaría avanzar en la estrategia de sometimiento o diálogo con estructuras armadas dentro de la política de paz; por otro, se da en medio de una confrontación activa que sigue generando víctimas y afectaciones económicas en el Caribe.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Periodista con posgrado en Estudios Internacionales. Actualmente es la editora de Colombia+20 de El Espectador y docente de Narrativas Digitales de la Universidad Javeriana.@cinmoralejacmorales@elespectador.com

