Cierre del Parque Tayrona: la guerra entre Clan del Golfo y ACSN detrás de la medida

El pasado 16 de febrero se presentaron bloqueos en el ingreso de El Zaino y, posteriormente, en otros accesos como Neguanje. En estos puntos, de acuerdo con Parques Naturales, se reportaron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad. Foto: Archivo Particular

Un día después de que el Gobierno ordenara el cierre de manera preventiva del Parque Tayrona, tras graves situaciones de orden público, una delegación del gobierno Petro firmó una serie de acuerdos de paz con el grupo las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Ese pacto, en el que el grupo criminal se comprometió a proteger a civiles y suspender los ataques a la fuerza pública, resulta una paradoja a la realidad que hoy enfrentan operadores turísticos, y quienes viven en la zona como campesinos e indígenas cuya subsistencia...