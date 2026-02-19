Publicidad

Cierre del Parque Tayrona: la guerra entre Clan del Golfo y ACSN detrás de la medida

La decisión de cerrar el Parque Tayrona se produce en medio de una disputa armada en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se enfrentan por el control territorial de la Troncal de Caribe y las rentas ilegales. Una guerra que obligó al gobierno a cerrar la zona, mientras que avanza en mesas de paz con ambos grupos criminales.

Valentina Gutiérrez Restrepo
20 de febrero de 2026 - 12:21 a. m.
El pasado 16 de febrero se presentaron bloqueos en el ingreso de El Zaino y, posteriormente, en otros accesos como Neguanje. En estos puntos, de acuerdo con Parques Naturales, se reportaron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad.
Foto: Archivo Particular

Un día después de que el Gobierno ordenara el cierre de manera preventiva del Parque Tayrona, tras graves situaciones de orden público, una delegación del gobierno Petro firmó una serie de acuerdos de paz con el grupo las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Ese pacto, en el que el grupo criminal se comprometió a proteger a civiles y suspender los ataques a la fuerza pública, resulta una paradoja a la realidad que hoy enfrentan operadores turísticos, y quienes viven en la zona como campesinos e indígenas cuya subsistencia...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

