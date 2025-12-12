Gobierno Petro frena la extradición de Geovani Rojas, conocido como Araña

El presidente Gustavo Petro y Geovany Andrés Rojas, Araña, delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: El Espectador

El presidente Gustavo Petro frenó la extradición de Geovani Rojas, conocido como Araña, jefe de Comandos de la Frontera.

A través de la resolución 421 del pasado 18 de noviembre, el presidente suspendió la entrega a Estados Unidos de Araña.

El documento dice que el freno de su envío a Estados Unidos se da “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como Miembro Representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”.

Rojas fue capturado el pasado 12 de febrero en el hotel Courtyard en Bogotá, justo cuando terminaba el tercer ciclo de negociaciones entre ese grupo armado y el Gobierno de Gustavo Petro.

Ese mismo día, de hecho, ambas delegaciones habían acabado de anunciar varios acuerdos, entre ellos avances en el marco jurídico de la Paz total. Sin embargo, una decena de agentes del CTI ingresaron al hotel y se llevaron a “Araña”, pese a los reclamos de sus abogados y algunos miembros de la delegación del Gobierno.

En ese momento, se supo que Rojas era requerido por una corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de drogas. La Fiscalía decía, sin dar más detalles, que la solicitud sería por un posible “envío reciente de cocaína” hacia ese país.

Esa disidencia firmo recientemente un acuerdo con el Gobierno para una Zonas de Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo.

Petro le ha frenado la extradición a Gabriel Yepes Mejía, conocido como HH, jefe de Comuneros del Sur, y a Willington Henado, conocido como Mocho Olmedo, del Frente.