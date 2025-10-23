Corte Suprema avaló extradición a Estados Unidos de Geovanny Rojas, alias “Araña”

Guerrillero "Alias Araña", integrante de Comandos de Frontera, en rueda de prensa anunciando el proceso de paz, con su nuevo nombre "Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano", que se separó de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio su concepto favorable a la extradición de Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las antiguas Farc. La decisión se dio tras analizar la solicitud formal enviada por el Gobierno de Estados Unidos, que lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico.

Rojas es uno de los principales mandos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), facción que se separó de la Segunda Marquetalia, organización liderada por alias Iván Márquez. Esta estructura mantiene presencia armada en el sur del país, especialmente en zonas fronterizas entre Putumayo y Nariño, donde ejerce control sobre rutas del narcotráfico y actividades de contrabando.

La solicitud de extradición fue formalizada en febrero pasado por las autoridades estadounidenses. Alias “Araña” tenía circular roja de Interpol, por lo que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, expidió la orden de captura, la cual fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una operación coordinada con la Policía Nacional y la Dirección de Asuntos Internacionales.

Con el concepto favorable de la Corte Suprema, el expediente pasa ahora en manos del presidente Gustavo Petro, encargado dar la decisión final sobre la entrega de alias “Araña” a Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.