Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Haciendo País

Publicidad

Home

Colombia + 20
Paz y Memoria

Delegación de Gobierno pide activar Comisión Humanitaria ante riesgo de guerra en Catatumbo

En un comunicado emitido este 30 de diciembre, el equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN dijo que había riesgo de aumento de los choques entre esa guerrilla y el Frente 33 de la disidencia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
30 de diciembre de 2025 - 07:39 p. m.
Vera Grabe es la jefa negociadora del Gobierno en el proceso de paz con el ELN, pausado desde enero pasado.
Vera Grabe es la jefa negociadora del Gobierno en el proceso de paz con el ELN, pausado desde enero pasado.
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con el ELN -suspendidos desde enero- alertó que ha recibido información confiable sobre el aumento de tensiones entre esa guerrilla y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) en la región del Catatumbo.

“Hacemos un llamado a ambas partes a que cesen sus hostilidades y eviten que se produzca de nuevo una situación similar a la vivida por la población en la región del Catatumbo en enero del año que termina”, se lee en un comunicado emitido este 30 de diciembre.

Vínculos relacionados

En plenos combates en Catatumbo, Gobierno amplió plazo para Zona de Ubicación del Frente 33
Alerta por aumento de desplazados por guerra de ELN y Frente 33 en Catatumbo que llega a 300
El 2025 empezó con la guerra en Catatumbo y amenaza con terminar de la misma manera 
Delegación en mesa de paz con disidencia condena combates de ELN y Frente 33 en Catatumbo
“Hemos despejado las carreteras para que la gente en Catatumbo pueda huir”: Consejero de paz

El llamado se produce en medio de los recientes enfrentamientos, que ya han dejado más de 300 personas desplazadas.

Según un comunicado emitido este 29 de diciembre por organizaciones sociales y humanitarias del Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC también han provocado restricciones a la movilidad, bloqueos a misiones médicas y humanitarias, así como afectaciones a la soberanía alimentaria y al derecho a la alimentación de las comunidades.

El uso de artefactos explosivos, incluidos drones, aumenta el riesgo para la población civil. La Defensoría del Pueblo señala que el uso de estos dispositivos se ha exacerbado.

Ante este escenario, la Delegación del Gobierno propuso la activación de una Comisión Humanitaria, integrada por la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la Iglesia Católica, con apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, para prevenir nuevas afectaciones a la población civil.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

Temas recomendados:

Catatumbo

ELN

Paz total

Delegación del Gobierno

Frente 33

Crisis humanitaria

Noticias hoy

Noticias Colombia hoy

Push todos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.