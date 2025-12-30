Delegación de Gobierno pide activar Comisión Humanitaria ante riesgo de guerra en Catatumbo

Vera Grabe es la jefa negociadora del Gobierno en el proceso de paz con el ELN, pausado desde enero pasado. Foto: El Espectador

La Delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con el ELN -suspendidos desde enero- alertó que ha recibido información confiable sobre el aumento de tensiones entre esa guerrilla y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) en la región del Catatumbo.

“Hacemos un llamado a ambas partes a que cesen sus hostilidades y eviten que se produzca de nuevo una situación similar a la vivida por la población en la región del Catatumbo en enero del año que termina”, se lee en un comunicado emitido este 30 de diciembre.

La Delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de Paz con el ELN hace un llamado para que cesen las hostilidades entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) en la región del Catatumbo y propone que se active la Comisión Humanitaria en el Catatumbo pic.twitter.com/E5twVomB3N — Delegación de Paz del Gobierno de Colombia (@DelegacionGob) December 30, 2025

El llamado se produce en medio de los recientes enfrentamientos, que ya han dejado más de 300 personas desplazadas.

Según un comunicado emitido este 29 de diciembre por organizaciones sociales y humanitarias del Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC también han provocado restricciones a la movilidad, bloqueos a misiones médicas y humanitarias, así como afectaciones a la soberanía alimentaria y al derecho a la alimentación de las comunidades.

El uso de artefactos explosivos, incluidos drones, aumenta el riesgo para la población civil. La Defensoría del Pueblo señala que el uso de estos dispositivos se ha exacerbado.

Ante este escenario, la Delegación del Gobierno propuso la activación de una Comisión Humanitaria, integrada por la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la Iglesia Católica, con apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, para prevenir nuevas afectaciones a la población civil.

