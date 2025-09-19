Hija de Gaitán, en huelga de hambre por uso de “Gaitanistas” por parte del Clan del Golfo

Hija del líder político asesinado Jorge Eliécer Gaitán durante homenaje en su memoria tras 75 años de su muerte Foto: El Espectador - José Vargas

Gloria Gaitán, hija del líder liberal asesinado Jorge Eliécer Gaitán, anunció mediante un video que inició una huelga de hambre en protesta por lo que considera una afrenta a la memoria de su padre y al pueblo gaitanista: el uso del término “Gaitanistas” por parte del Clan del Golfo.

Ese grupo armado, la mayor estructura criminal del país y con la que el Gobierno de Gustavo Petro lleva un proceso de paz, se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

“En el día de ayer inicié una huelga de hambre que no pararé hasta que el equipo de ministros del presidente Petro me explique qué significa que el gobierno proteja, impulse y aliente a los del Clan del Golfo para llamarse gaitanistas”, afirmó.

Según Gaitán, de 87 años, permitir que un grupo señalado de narcotráfico y múltiples crímenes contra líderes sociales adopte este nombre constituye un desprecio al legado histórico de su padre y al movimiento político que él lideró.

Gloria Gaitán cuestionó la equivalencia que algunos sectores parecen hacer entre la lucha democrática de Jorge Eliécer Gaitán y la violencia organizada de grupos armados ilegales. “¿Cómo pueden comparar a un grupo de mafiosos, narcotraficantes que sabemos que son responsables de la mayoría de los asesinatos de los líderes populares con el movimiento gaitanista, que fue el más grande de Colombia?”, expresó.

La dirigente política recordó que, a diferencia de grupos armados como el M-19 -la guerrilla a la que perteneció el presidente Petro-, su padre siempre promovió la vía democrática como instrumento de cambio social. “Gaitán luchó por las vías democráticas y comenzó entonces el genocidio contra el movimiento gaitanista para silenciarlo. Esto hace que se vuelva aún más ofensivo que se autorice y legitime el autonombramiento de estos grupos como gaitanistas”, afirmó.

Además, insistió en que la reivindicación del legado de su padre no es solo simbólica, sino que tiene implicaciones en la construcción de paz en Colombia. “Hay que reivindicar al pueblo gaitanista y, si se siguen las ideas de Gaitán, su táctica y su pensamiento, conseguiremos la paz. No con repartirle cinco zonas que van a cogobernar entre gobierno y mafiosos”, advirtió.

La huelga de hambre de Gloria Gaitán se produce en medio del anuncio que dio a conocer el jueves el gobierno y el Clan del Golfo sobre la finalización de la primera ronda de negociaciones en Catar, entre el 14 y el 18 de septiembre.

En el comunicado conjunto emitido, ambas partes anunciaron acuerdos en temas como la desvinculación de menores de edad y la sustitución de cultivos de uso ilícito, así como el compromiso de continuar con nuevas rondas de diálogo en el futuro.

Sin embargo, la inclusión de un grupo señalado de narcotráfico y violencia en un proceso de paz ha generado críticas y preocupaciones entre sectores políticos y sociales.

La nieta de Gaitán, María Gaitán Valencia, quien es la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica y quien también fue negociadora en ese proceso; también se pronunció a través de un comunidad rechazando el uso de esa denominación. Hace un mes, cuando se anunció el inicio de los diálogos había compartido un comunicado similar.

