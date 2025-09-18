En Catar concluyó primera ronda de negociación entre Gobierno y Clan del Golfo

Avanzan los diálogos entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia, también llamado Clan del Golfo, en el Estado de Catar. Foto: Archivo Particular

Avanzan los diálogos entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia, también llamado Clan del Golfo, en el Estado de Catar.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese Estado a través de un comunicado en el que destacan la conclusión de la primera ronda de mediación en esos diálogos.

“Catar anuncia la finalización de la primera ronda de su mediación en el proceso de construcción de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en el marco de su compromiso constante de resolver pacíficamente los conflictos, apoyar los procesos de paz y contribuir a la consolidación de la seguridad y la estabilidad internacionales”, dice el comunicado.

Esta primera ronda de negociaciones se desarrolló en Doha entre el 14 y el 18 de septiembre. Dentro de los principales temas que se abordaron en el encuentro se destaca la renuncia al uso de armas y la construcción de paz. Asimismo, se plantearon desafíos estructurales.

Uno de los anuncios claves del encuentro fue el acuerdo para continuar una nueva ronda de diálogos en Doha en una próxima fecha.

Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, explicó que la operación de construcción de paz en Colombia avanzó por etapas organizadas.

Inicialmente se plantearon medidas de confianza y diálogo con el objetivo de llegar a consensos y soluciones que garanticen los derechos de las partes involucradas así como las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Durante el encuentro se destacó el compromiso del Estado de Catar para fortalecer el proceso de diálogo y crear mecanismos para finalizar conflictos, así como contribuir a los esfuerzos de Colombia para terminar con las armas.

“El Ministro de Estado reiteró el énfasis del Ministerio de Relaciones Exteriores en que Catar, con su posición confiable como socio en los esfuerzos regionales e internacionales de mediación, continuará apoyando el diálogo pacífico como piedra angular en la resolución de disputas. Catar también proporcionará una plataforma neutral para el diálogo, que se base en el respeto mutuo y la comprensión, y en los principios y disposiciones del derecho internacional”, concluye el comunicado.

El gobierno de Colombia también emitió un comunicado sobre dicha ronda de diálogos y se está a la espera de la confirmación de la fecha para el segundo encuentro en Catar.

Los primeros acuerdos en Catar

Según detalló el gobierno colombiano, en el ámbito territorial se acordaron cinco territorios para adelantar una “etapa de construcción de confianza”. Los municipios piloto serán Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó).

Dentro de esos anuncios territoriales, el grupo armado se comprometió a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según detalló el comunicado del gobierno colombiano, el EGC hará un censo al interior de sus filas para verificar y en caso de tener casos de niños, niñas o adolescentes, se pondrán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Además acordaron un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito en esos cinco municipios priorizados para la construcción de confianza. Para ello se constituirá un grupo de trabajo bajo el liderazgo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

En cuanto al ámbito nacional, la delegación de gobierno anunció que el Clan del Golfo se compromete a respetar el desarrollo del proceso electoral, a no interferir en la Acción Integral contra las Minas Antipersonal y a respetar el Derechos Internacional Humanitario.

“Los grupos de trabajo convienen en solicitar al Gobierno de Qatar, a la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y a la Conferencia Episcopal de Colombia, realizar el seguimiento, monitoreo y verificación de lo acordado”, señaló el comunicado del Gobierno.

Asimismo, se solicitará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el acompañamiento al proceso.

El comunicado detalla que tanto las agendas, como las fechas y la composición de las delegaciones permanecerán confidenciales.

