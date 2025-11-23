John Mechas, jefe del Frente 33, participó en séptimo ciclo de diálogos con disidencia de Calarcá

Resume e infórmame rápido

El pasado viernes el Gobierno Nacional dio a conocer los acuerdos alcanzados con la disidencia Estado Mayor de los Bloque y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba durante el séptimo ciclo que se realizó en el Caguán.

Ambas delegaciones difundieron la declaración final que incluyó seis acuerdos entre ellos, compromisos en materia de acceso a tierras, creación y fortalecimiento de Zonas de Reserva Campesina, procesos de sustitución de economías ilícitas, lineamientos sobre protección ambiental, prohibición de incorporación de menores y un capítulo orientado a garantizar condiciones para la participación política y electoral en 2026.

En los documentos aparece la firma de Javier Alfonso Velosa García, conocido como John Mechas o Jhon Mendoza, comandante del Frente 33 de esa disidencia y que opera en Catatumbo.

Su presencia no solo quedó registrada en los documentos oficiales del ciclo, sino también en fotografías.

La participación de Mechas resulta significativa por el poder que ejerce dentro del Frente 33, uno de los grupos con mayor influencia en el Catatumbo, donde mantiene presencia armada, control sobre corredores fronterizos y capacidad de presión en áreas rurales de Catatumbo atravesadas por disputas entre grupos ilegales.

Su estructura opera en un territorio clave para economías ilícitas —cultivos de uso ilícito, contrabando y rutas hacia Venezuela— y su mando le otorga capacidad para incidir en la dinámica de seguridad de varios municipios de Norte de Santander. Es considerado uno de los líderes más fuertes del EMBF en esa región.

Su presencia significaría que hay una cohesión en ese grupo armado y abre la puerta a que se avance en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que el Gobierno quiere implementar en el Catatumbo con el Frente 33 desde marzo pasado.

Mechas, uno de los extraditables

A esta influencia territorial se suma su situación judicial. Actualmente John Mechas tiene una orden de extradición solicitada por Estados Unidos y una circular roja de Interpol, lo que significa que es buscado internacionalmente. Esto quizás podría abrir un nuevo choque con Estados Unidos, que ha criticado la participación de hombres pedidos en extradición en las mesas de negociación del Gobierno.

Su perfil ha sido descrito por autoridades nacionales como uno de los más perseguidos entre las disidencias.

Está señalado por su presunta participación en el atentado con explosivos contra un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá, en el que murieron dos menores de edad y que llevó al Gobierno a ofrecer hasta 5.000 millones de pesos por información sobre su paradero.

Mechas también es investigado por su presunta responsabilidad en el ataque contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, un hecho de alto impacto porque en esa instalación había personal militar de Estados Unidos.

Además, es acusado de ser el responsable del ataque al helicóptero en el que se movilizaba el entonces presidente Iván Duque durante una visita en Cúcuta.

Mechas es uno de los extraditables en las negociaciones de paz total de Petro. El presidente ha frenado la extradición de Gabriel Mejía, conocido como H.H., de Comuneros del Sur; y de Mocho Olmedo, también de la disidencia EMBF.

Aunque no ha estado presente en las rondas de negociación, Mechas ha buscado proyectarse como un interlocutor relevante dentro del proceso de paz.

En enero, apenas unos días después de que explotara la crisis en Catatumbo por el ataque del ELN y los posteriores choques con el EMBF, envió una carta al presidente Petro en la que manifestó su voluntad de avanzar hacia una salida negociada en el Catatumbo.

En esa comunicación, aseguró que la estructura bajo su mando no respondería militarmente a las acciones del ELN en la región y propuso abrir un canal de diálogo entre ambas organizaciones, con la presencia de garantes, para evitar una escalada del conflicto en el territorio.

El presidente Petro reconoció públicamente la comunicación y pidió a la estructura de Mechas avanzar hacia un proceso de desarme y concentración en la ZUT que aún no ha ocurrido.

