Catatumbo: jefe de disidencias envía carta a Petro y abre la puerta diálogo con ELN

En medio de la catástrofe humanitaria en la región de Catatumbo, Norte de Santander, que este domingo completó 12 días, el jefe disidente de las FARC en ese territorio, ‘Jhon Mechas’, le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que pide buscar “un camino para superar esta tragedia”.

Según la Defensoría del Pueblo, los combates entre el ELN y las estructuras disidentes han dejado más de 46.000 desplazados.

En la misiva, ‘Mechas’ (también conocido como ‘Jhon Mendoza’) asegura que las tropas del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) “no va a responder de la misma manera” a los ataques de la guerrilla del ELN y, de hecho, abrió la puerta a un diálogo con esa guerrilla.

“Superando la indignación, nosotros estamos dispuestos a conversar con quien sea con la presencia de garantes respetables para que el territorio vuelva a la normalidad”, se lee en la carta, en la que el líder disidente reitera su compromiso con la mesa de diálogos de paz.

Otros líderes del EMBF reiteraron que urge buscar salidas

La posición de ‘Jhon Mechas’ en su carta a Petro respalda las últimas comunicaciones de los líderes del Estado Mayor de Bloques y Frente.

El sábado, en una rueda de prensa en Bogotá, los delegados del EMBF en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno aseguraron que la decisión es “no pagar con la misma moneda” las acciones del ELN.

“La orden ha sido no atacar, sí hacer contención, por razones humanitarias, porque el ELN ha metido en la confrontación a gente que no tienen nada que ver, porque no piensan como ellos los están exterminando. Nuestra postura es que actuamos solo como último recurso, pero no le vamos a responder con la misma moneda. No vamos a tomar represalias con la base social de ellos”, aseguró uno de los delegados.

El viernes pasado, en entrevista con Colombia+20, ‘Calarcá Córdoba’, quien comanda las estructuras de la Orinoquía, aseguró: “Jamás volveremos nuestros fusiles contra gente desarmada. A todo aquel que no tome parte en el conflicto, lo respetaremos. Es nuestro compromiso incluso para los guerrilleros del ELN que no están inmersos en estos crímenes”.