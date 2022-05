Los jóvenes en Quibdó resisten con arte a la ola de violencia que vive Chocó

El 13 y 14 de mayo la Corporación de Jóvenes Creadores del Chocó presentaron su obra de danza urbana 'Revolución Pazcífica' en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. Foto: Archivo Teatro Mayor Julio Mario Sant

“El arte puede salvar jóvenes dándoles a conocer la libertad y la felicidad porque así sabrán que hay otras alternativas, otras herramientas para vivir y expresarse sin necesidad de tomar un arma o un camino errado”. Esta frase de Lesli Borja, integrante de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, resume lo que hace esta organización que nació en las calles de Quibdó hace más de 11 años, cuando un grupo de 25 jóvenes se juntaron gracias a un proceso de formación en teatro y acrobacia, realizado por el Ministerio de Cultura en alianza con la Universidad del Valle y la Universidad Tecnológica del Chocó.

Yeisy Palacios, una de las fundadoras de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, le comentó a Colombia +20 los inicios de este grupo: “Estos 25 jóvenes nos juntamos, nos organizamos y comenzamos a trabajar conjuntamente, a ir a los barrios para apostarle al arte como herramienta de vida, entorno protector y como forma de salvaguardarnos. En 2011 nos constituimos legalmente”.

Desde 2008 vienen creciendo y hoy ya cuentan con más de 300 personas que van desde los 8 hasta los 30 años. El espacio ha servido para mostrarles a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Quibdó que el teatro, la danza tradicional y la danza urbana pueden ser un espacio de protección y comunicación, aunque el conflicto armado persista en sus territorios.

Palacios resaltó que en medio de un contexto tan violento, evitar exponerse ante los grupos armados no ha sido fácil. “Sabemos que hoy la juventud está en riesgo. Estamos cerca del centenar de asesinados y más del 80% son jóvenes. Uno de los grandes desafíos que hemos tenido nosotros es cómo podemos llegar a esos diferentes conflictos que se viven sin que eso nos ponga en riesgo”, resaltó Palacios.

¿Cuál fue el camino que encontraron estos jóvenes? Llevar la práctica artística como un estilo de vida. “Queremos que se crea y se apueste desde el mismo territorio a que el arte sea una práctica de vida, que no se vea solamente como una opción de aprovechamiento de tiempo libre o cuando algunas personas piensan que están desprogramadas”, enfatizó una de las fundadoras de la Corporación.

La violencia contra los jóvenes en Quibdó ha estado en aumento desde el 2021 por eso desde el año pasado, la Corporación se declaró en Resistencia Artística y Cultural para manifestarse en contra de esta situación. El aumento acelerado de la violencia en ese departamento que ha acabado con la vida de más de 70 personas en lo que va de 2022. El 23 de abril, la organización publicó en sus redes sociales un performance que se realizó en la plaza de Quibdó en contra de la violencia que padecen los jóvenes. “Después de un año la situación se ha agravado y aún seguimos levantando nuestras voces para pedir protección hacia la juventud del municipio de Quibdó. Pedimos respeto por la vida y que Quibdó sea un entorno protector y una ciudad que construya oportunidades para las juventudes”, se lee en la publicación.

Para Liceth Carolina Salas, una menor que integra el equipo, el poder del arte es mayor a las dificultades que se puedan presentar. “El arte tiene mucho poder así que sí puede salvar, ayudar y componer a muchos jóvenes. Podemos sacar a muchos de la delincuencia porque se concentraría en otra cosa y el tiempo que utilizan para hacer maldades lo pueden utilizar de manera más saludable”, expresó.

Revolución pazcífica’: un grito de alerta sobre las problemáticas del Chocó

En su proceso para manifestarse a través del arte, la Corporación se presentó el 13 y 14 de mayo el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá con su nueva obra ‘’Revolución Pazcífica”, enfocada en comunicar las preocupaciones de los jóvenes sobre la violencia, la inequidad social y la contaminación ambiental. En la obra participan 15 jóvenes que integran el semillero de danza urbana de la Corporación. A través de sus cuerpos mostraron su descontento y preocupación por las principales problemáticas que viven en su territorio.

“Decidimos hablar de las carencias que hay en el territorio, de cómo se está viviendo todo lo que es el conflicto urbano, de cómo nuestros ríos están contaminados y hasta de nuestros ritos fúnebres. Intentamos conectarnos con toda nuestra idiosincrasia para mostrar que hay una resistencia desde el arte y que esa resistencia quiere decirle al mundo entero que estamos presente pero para construir y proponer. Eso es Revolución Pazcífica”, expresó Yeisy Palacios.

Una de las problemáticas que va más allá de la violencia es el acceso limitado a los servicios públicos. Una de sus integrantes manifestó que esta problemática está relacionada con la contaminación de los ríos por la minería ilegal, situación que ha padecido todo el departamento desde hace décadas. Con platos de peltre en sus manos y movimientos fuertes, expresaron su inconformismo por la vulnerabilidad a su seguridad alimentaria. “El servicio de acueducto y alcantarillado es deficiente y a la vez, nuestros ríos están siendo contaminados por la minería ilegal que la hacen grandes multinacionales que no son gente del territorio. Esa minería nos deja los ríos contaminados y eso está matando a nuestros peces y en ese mismo sentido, altera nuestra seguridad alimentaria”, relató una de sus integrantes.

Justo el 13 de mayo, el primer día de la presentación de esta obra, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano emitió un comunicado alertando que se habían presentado cinco asesinatos en Quibdó en menos de 24 horas.

En ese documento, el Consejo hizo un llamado al Gobierno Nacional, a los organismos internacionales y a la población para dar una “mirada urgente” a Chocó y a Quibdó. De acuerdo con el comunicado cada día es una amenaza más real “el abandono del Estado y la fuerza pública, el exterminio, el desplazamiento y el destierro”.

All Dance Colombia, el concurso de danza con puertas al exterior

Del 19 al 22 de mayo una delegación de 40 artistas de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó viajarán a Cali al concurso internacional All Dance que promueve la industria de todas las formas de danza y busca potenciar a las academias, bailarines y organizaciones que participen. El objetivo es ganar el concurso para poder participar en los escenarios internacionales en Panamá, Las Vegas y Orlando en Estados Unidos.

Miguel Torres, otro de los integrantes de la Corporación, contó que es la segunda vez que participan en este concurso y que tras su primera presentación en 2017 se le abrieron muchas puertas al equipo. “Este año queremos ir nuevamente dándole la oportunidad a nuestros semilleros de que muestren todo el potencial que hay aquí en el Chocó, que no todo es malo, que acá en el Chocó hay talento y personas de bien que quieren salir adelante por medio del arte”.

A pesar de esta gran oportunidad, los integrantes de la Corporación están haciendo una campaña por redes sociales para conseguir recursos. En una de sus publicaciones se lee lo siguiente: “Ayúdanos a cumplir un sueño. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo apadrinando a uno de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, haciendo tu aporte a la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, los cuales serán utilizados en transporte y alimentación”.

Yeisy Palacios le contó a Colombia +20 que no recibieron apoyo económico de las instituciones como Alcaldía de Quibdó o la Gobernación del Chocó porque la respuesta que les han dado es que al ser entidades públicas no puede hacer una inversión en un ente privado directamente, que debe ser por convocatoria pública pero no hay recursos.

Para Torres, integrante de la Corporación, el arte sigue siendo un camino para salvaguardar a los jóvenes de la violencia, a pesar de que no cuenten con mucho apoyo económico desde la institucionalidad. “Solo nosotros Jóvenes Creadores estamos brindando un entorno protector donde los NNJA (niños, niñas, jóvenes y adolescentes) puedan explotar sus capacidades, creer en sí mismos y ver que el arte es un buen camino para así no dejar que la violencia y la delincuencia no sigan arrebatando más jóvenes”, afirma.