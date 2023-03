‘Me sentía más seguro en el Gobierno Duque que en este’: exFarc Rodrigo Londoño

El exjefe de las Farc Rodrigo Londoño (izq). y el coronel (r) Luis Fernando Borja, responsable de falsos positivos, conversaron en la Universidad Javeriana. Foto: Jose Vargas Esguerra

“¿Cómo pudieron entablar conservaciones ustedes, dos personas de bandos tan contrarios?”. Esta fue una de las preguntas que un grupo de estudiantes les hicieron al coronel en retiro Luis Fernando Borja, quien aceptó estar detrás de más de 60 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, y a Rodrigo Londoño, último máximo jefe de la extinta guerrilla de las FARC.

Borja y Londoño se encontraron por primera vez en un evento público este jueves 23 de marzo, en la Universidad Javeriana. Los antiguos combatientes lideraron el conversatorio La Verdad del Conflicto, en el que, frente a decenas de jóvenes, hablaron sobre cómo sus aportes y reconocimientos en el marco de la justicia restaurativa allanan el camino a la reparación de las víctimas y la reconciliación.

“Nos conocimos antes de pandemia en una finca y empezamos a crear esta idea. El Acuerdo de Paz es lo más importante en décadas que ha pasado en Colombia. En uno de esos encuentros le dije a Rodrigo: ‘por qué no hacemos un proyecto y mostramos lo que están haciendo los firmantes y los que le hicimos tanto daño a las víctimas’. Así nació esta idea”, contó Borja.

La charla entre los dos responsables del conflicto, que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le abrió la puerta a varios reconocimientos sobre hechos ocurridos en la guerra. Por ejemplo, Londoño habló sobre cómo las Farc aprovecharon la negociación de paz con el gobierno de Andrés Pastrana: “Fue un error nuestro la agenda que se hizo en el Caguán. Le jugamos a ganar tiempo y a reforzarnos militarmente. Hoy lo veo a la distancia y eso fue un error”.

A su turno, Borja relató cómo se fraguó una empresa criminal dentro del Ejército para asesinar a civiles inocentes a cambio de incentivos (ejercuciones conocidas como ’falsos positivos’). “Algunos de nosotros tomamos las decisiones incorrectas y nos marcaron la vida y les marcamos la vida a muchas personas. Asesinamos a mucha gente por presentar resultados operaciones. Ordenamos asesinar a gente inocente… Esas prácticas las hice desde que era subteniente. Vergonzosamente lo acepto y lo reconozco”, contó el oficial en retiro, quien cmandó la Fuerza de Tarea Conjunta del departamento de Sucre y fue condenado por decenas de ejecuciones.

El conversatorio entre Londoño y Borja es apenas uno de los componentes de una apuesta que involucra ejercicios con comunidades, relacionamiento con jóvenes y trabajos, obras y actividades con contenido restaurador (Toar) que de forma anticipada están adelantando los responsables como parte de las sanciones que la JEP dictará en su contra en los próximos meses. Varias de las estrategias cuentan con el apoyo de la fundación Hilando la Rueca, la Misión de Verificación de la ONU, el PNUD y Colombia+20.

“No es fácil dormir con todas las cosas torcidas que uno ha cometido”

En la charla, los dos responsables reflexionaron sobre sus perspectivas de las barbaries cometidas en la guerra y el proceso para aceptar el daño que cometieron.

“Ojalá que en este espacio quede instaurada la idea de que la opción armada nunca es la salida”, dijo el exjefe guerrillero.

El coronel Borja contó que cuando pertenecía al Ejército, alimentaba un impulso de confrontación cuando escuchaba en las noticias y reportes las atrocidades cometidas por la guerrilla: “Lo que más añoraba era encontrármelos y que ojalá que fuera un enfrentamiento largo. Quería la guerra con ellos y con todos los que pudieran ayudarlos Me fui al camino equivocada. Hice todas las barbaridades habidas y por haber”.

El oficial en retiro también relató las dificultades de reconocer el daño causado en la esfera pública y privada. “No es fácil dormir con todas las cosas torcidas que uno ha cometido en la vida y pensar que mi familia tenía que saber la verdad. Lo primero fue decirles a ellos. No fue fácil. Imagínese que el papá le digo a uno que mató a alguien. Hay familias de comparecientes que todavía creen que ellos están en la JEP como algo injusto porque no creen. Y ellos me dicen: ‘cómo hago para decirles que yo estoy ahí porque sí hice eso’. Cuando conté la verdad, esa noche pude dormir algo”, dijo Borja.

Las alertas sobre seguridad y la Paz Total

Otro de los puntos que se tocaron durante el conversatorio fueron las garantías de seguridad para los firmantes de paz, un punto clave del Acuerdo que sigue representando desafíos, como lo demuestran los más de 350 asesinatos de excombatientes desde noviembre de 2016 hasta la actualidad y los desplazamientos de comunidades enteras de esta población.

Al respecto, Rodrigo Londoño aseguró: “Yo me sentía más seguro en el Gobierno de Duque que en este, porque los otros (grupos armados) están muy envalentonados. Los grupos que se abrieron están tratando de ganar legitimidad diciendo que este Acuerdo de Paz fracasó. Quieren ganar legitimidad así y por eso las amenazas”.

El excomandante guerrillero aseguró que en su encuentro con el presidente Petro le solicitó al mandatario tomar como base para la Paz Total lo que se construyó en La Habana, y alertó por la falta de pedagogía sobre esta política: “Esa puede ser la mayor falta que tiene La Paz Total. Es lo que casi nos pasa con el plebiscito. La gente no votó porque quería la guerra, sino porque no entendía, no la conocía. Y eso pasa con la Paz Total”, dijo Londoño.

Noticia en desarrollo...