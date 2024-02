Qué se sabe del informe no presentado sobre cese con ELN advertido por Laufaurie

Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN y José Félix Lafaurie, miembro de la delegación del gobierno Petro para esta negociación. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este lunes, el líder del gremio ganadero y miembro de la delegación del Gobierno Petro en la mesa de diálogos con el ELN, José Felix Lafaurie, expresó su preocupación por la no presentación del informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) sobre el cese al fuego bilateral de 180 días que se llevó a cabo entre las partes entre agosto de 2023 y febrero de 2024, y que fue extendido luego de una tensa discusión durante el sexto ciclo de conversaciones.

“El informe no presentado era importante para la decisión de prórroga del cese, pero su vocero oficial, la Misión (de Verificación) de la ONU, a mitad de camino se inhibió en medio del escollo por las ‘interpretaciones’ del ELN, ya no solo semánticas —secuestros que son “retenciones” y extorsiones que son ‘impuestos’ —, sino de valoración de sus compromisos firmados”, argumentó Lafaurie en una columna de opinión.

De acuerdo con el protocolo de prórroga del cese al fuego, el MMV debe entregar varios documentos a la mesa de diálogos. Por ejemplo, informes bimestrales de gestión; informes periódicos una semana antes del inicio de cada ciclo de diálogos que se adelante durante la vigencia del cese al fuego. Además, un informe 20 días antes de finalizar los 180 días del primer término del cese (esa fecha se cumplió el pasado 29 de enero) y una evaluación del cese, sus posibles incidentes, trámite y recomendaciones, etc. Y por último debe entregar informes extraordinarios cuando sean solicitados por la Mesa.

No es clara en la columna de Lafaurie a cuál de todos los documentos se refiere, pero en cualquier caso, esos informes son claves para la evaluación del cese y cumplimiento de los compromisos por parte de la guerrilla y el Gobierno, pues allí debe aparecer la evaluación del Mecanismo sobre las presuntas violaciones al acuerdo.

Sin embargo, según fuentes en la mesa de diálogos, no es del todo cierto que la Misión de la ONU no haya entregado un reporte sobre estos hechos.

“La Misión presentó un informe preliminar en el que informa cuántos casos se presentaron, cuántos siguen en revisión, cuántos se desestimaron y en qué va el proceso. No obstante, el Mecanismo alertó que había que perfeccionar más el protocolo de acciones específicas para poder calificar, hacer la calificación final de los hechos”, explicó una persona cercana a este tema.

Lo nuevo tras la actualización del protocolo

Uno de los logros del sexto ciclo fue, precisamente, afinar ese protocolo, que dicta las acciones que las partes tienen prohibidas durante el cese al fuego. En el primer documento al respecto, firmado el 9 de junio de 2023, se habían establecido 12 compromisos a respetar. En el nuevo protocolo, firmado el pasado 5 de febrero, aparecen 15 condiciones.

Entre los compromisos está no realizar acciones ofensivas y de inteligencia entre la Fuerza Pública y el ELN, no obstaculizar las labores del Mecanismo de Monitoreo, no desarrollar operaciones de desmovilización ni desarticulación de estructuras guerrilleras, no omitir información cuando se presenten secuestros, no utilizar de ninguna manera a menores de 15 años y no entorpecer misiones de organismos humanitarios.

El Mecanismo de Verificación y Monitoreo tiene presencia nacional, regional y local y está compuesto por delegados del Gobierno, del ELN, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia. Ese grupo cuatripartita escogió como portavoz a la Misión de Verificación. Fuentes enteradas indican que pudo haber divergencias en la interpretación de esa actualización de protocolo y por eso algunos informes no se han presentado.

Se espera que, tras la expedición de este protocolo, en las próximas semanas la Misión de Verificación de la ONU dé a conocer el informe definitivo con las calificaciones de los hechos reportados durante los primeros seis meses de cese al fuego.

De acuerdo con el último informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentado ante el Consejo de Seguridad de ese organismo, el Mecanismo analiza más de 170 posibles violaciones.

CERAC reporta al menos 16 violaciones

Hasta ahora, de acuerdo con el reporte de organismos externos al Mecanismo de Monitoreo, como el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), sí hay casos documentados de violaciones.

Desde el inicio del cese el 3 de agosto de 2023 hasta el pasado 5 de febrero, según el CERAC, se registraron 20 eventos violentos atribuidos a la guerrilla del ELN, 16 de ellos considerados como posibles violaciones y cuatro como incumplimientos de los compromisos del cese.

“En los 16 hechos considerados violaciones por este monitoreo, tres personas fueron asesinadas, tres resultaron heridas y 42 fueron secuestradas. De las personas secuestradas por esa guerrilla, de acuerdo con el registro de CERAC, 30 fueron liberadas y 12, que permanecen secuestradas, son integrantes del ELN. CERAC no tiene registro de cuántas personas están secuestradas y en poder de ese grupo guerrillero. Desde el pasado 19 de diciembre no hemos registrado secuestros atribuidos a ese grupo”, reportó el centro en su más reciente informe.