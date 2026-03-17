Liberan a las dos menores secuestradas por disidencia de Calarcá en El Bagre, Antioquia

Las menores fueron entregadas por miembros de la disidencia a personal de la Cruz Roja Internacional. Foto: Archivo Particular

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Tras casi una semana de incertidumbre en el Bajo Cauca antioqueño, el martes fueron liberadas las dos menores de edad que habían sido retenidas por el Frente 4 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de ‘Calarcá’, en zona rural de El Bagre.

La entrega se realizó a una comisión humanitaria, con participación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en un punto rural entre los municipios de El Bagre y Remedios, según confirmaron autoridades y fuentes en terreno.

Las adolescentes, de 14 y 15 años, fueron posteriormente trasladadas para reencontrarse con su familia.

El caso se remonta al pasado 11 de marzo, cuando las jóvenes quedaron en medio de combates entre esa estructura armada y el Clan del Golfo en el corregimiento de Puerto López. En ese contexto, fueron retenidas por los insurgentes, lo que generó una fuerte reacción de autoridades y organizaciones humanitarias.

En un comunicado previo, el Frente 4 había asegurado que las menores estaban “bajo su protección” y que serían entregadas a organismos internacionales. Organizaciones y entidades como la Defensoría del Pueblo insistieron en que se trataba de una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.

El grupo armado también había difundido un video con pruebas de supervivencia en el que las adolescentes aparecen hablando frente a cámara. En la grabación dicen estar bien y afirman que se encontraban en una vivienda donde vivían integrantes del Clan del Golfo, quienes supuestamente les pedían observar los movimientos del Ejército.

Este tipo de video suelen ser grabados bajo presión o en contextos de coerción, por lo que no necesariamente reflejan una situación de libertad para las víctimas.

La liberación se logró tras gestiones humanitarias y presión institucional desde el inicio del caso. Voceros del proceso de paz señalaron que este tipo de hechos ponen en riesgo los avances en la mesa con el llamado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), en medio de la política de paz total.

El episodio ocurre en un contexto de fuerte disputa armada en la región entre esa disidencia y el Clan del Golfo, que ha generado desplazamientos, confinamientos y riesgos para la población civil.

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