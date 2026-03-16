Haciendo País

Publicidad

Home

Colombia + 20
Paz y Memoria

Disidencia de Calarcá aún no entrega a las dos menores secuestradas en El Bagre, Antioquia

Aunque el grupo armado anunció que serían entregadas a las autoridades, las menores de 15 y 14 años, aún no son liberadas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
16 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Calarcá Córdoba, el jefe de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
Calarcá Córdoba, el jefe de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
Foto: Terumoto Fukuda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cinco días después del secuestro de dos menores de edad en el corregimiento Puerto López, en El Bagre (Antioquia), aún se espera que la disidencia de las FARC al mando de Calarcá Córdoba cumpla con el anuncio de entregarlas a organismos humanitarios.

Las adolescentes fueron retenidas el 11 de marzo durante una incursión armada atribuida al llamado Frente Cuarto de esa estructura en el Bajo Cauca antioqueño, en medio de enfrentamientos con el Clan del Golfo por el control territorial en la zona.

Vínculos relacionados

Washington pide a Petro acelerar la extradición de Calarcá Córdoba, jefe de disidencia FARC
Pese a estar en mesa de paz, disidencia de Calarcá ordena reacción armada contra Ejército
Tras liberación de jefe de delegación, disidencia de Calarcá dice que sigue en mesa de paz

La Defensoría del Pueblo solicitó el viernes en un comunicado su liberación inmediata y advirtió que los hechos representan una grave vulneración del derecho internacional humanitario.

“Las menores de edad habrían sido sustraídas con fines de reclutamiento en medio de acciones violentas”, señaló la entidad. Además, recordó que, según el Derecho Internacional Humanitario, los niños, niñas y adolescentes tienen una protección especial y que su reclutamiento, utilización o privación de la libertad están prohibidos.

El reclutamiento, uso y utilización, así como la toma de rehenes y cualquier forma de violencia contra la población civil, constituyen graves infracciones a esta normativa”, dijo la Defensoría.

La entidad también hizo un llamado a los medios de comunicación a no divulgar información sobre la identidad de las menores que pueda afectar su seguridad.

La disidencia aseguró en un video que durante la incursión se produjo un intercambio de disparos con integrantes del Clan del Golfo y que en medio de la operación fueron retenidas las dos menores, a quienes acusó de servir como “puntos” de esa organización.

El grupo armado también difundió un video con pruebas de supervivencia en el que las adolescentes aparecen hablando frente a cámara. En la grabación dicen estar bien y afirman que se encontraban en una vivienda donde vivían integrantes del Clan del Golfo, quienes supuestamente les pedían observar los movimientos del Ejército.

Este tipo de video suelen ser grabados bajo presión o en contextos de coerción, por lo que no necesariamente reflejan una situación de libertad para las víctimas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció el domingo sobre el el hecho y cuestionó al Gobierno Nacional por la falta de pronunciamientos frente al caso.

“Cuatro días completan dos niñas de 15 y 14 años secuestradas por las FARC de Calarcá en el Bajo Cauca de Antioquia. El Gobierno Petro ha guardado silencio sobre este crimen de guerra”, afirmó el mandatario.

Rendón también pidió la liberación inmediata de las menores y exigió una reacción institucional. “Liberen a las niñas ya, o que las Fuerzas Militares actúen con contundencia y las rescaten”, señaló.

Los hechos ocurren en medio del recrudecimiento de la confrontación entre la disidencia de las FARC bajo el mando de Calarcá Córdoba y el Clan del Golfo por el control territorial en el Bajo Cauca antioqueño, una disputa que en las últimas semanas ha incrementado los riesgos para las comunidades de la región. Ambos grupos armados están en un proceso de paz con el Gobierno.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

Temas recomendados:

Disidencias de las FARC

EMBF

Calarcá Córdoba

Clan del Golfo

Secuestro

Antioquia

Paz Total

Conflicto armado

Víctimas

Víctimas del conflicto armado

Diálogos de paz

Gobierno Petro

Gustavo Petro

Estado Mayor de los Bloques y Frente

Acuerdo de Paz

Noticias hoy

Push Todos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.