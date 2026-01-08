Exministro de Cultura Correa ahora es negociador en la mesa de paz con Comuneros del Sur

Juan David Correa, exministro de Cultura y escritor, fue designado como delegado del Gobierno en el proceso con la estructura que se separó del ELN y que opera en Nariño. Foto: El Espectador

La mesa de negociación del Gobierno nacional con Comuneros del Sur —una estructura que en mayo de 2024 se separó del ELN— tiene nuevo negociador. A través de una resolución firmada el pasado 22 de diciembre, el presidente Gustavo Petro designó a Juan David Correa, exministro de Cultura y escritor, como delegado del Gobierno en ese proceso.

La llegada de Correa se da tras la salida de Clemencia Carabalí, lideresa social del departamento del Cauca y defensora de derechos humanos, quien hacía parte de la delegación del Ejecutivo desde septiembre de 2024, cuando se instaló la mesa de negociación con esa estructura.

“Que la ciudadana Clemencia Carabalí Rodallega presentó su renuncia a dicha designación. Como consecuencia, es necesario realizar una nueva delegación que la reemplace como representante del Gobierno nacional y con carácter de miembro del equipo negociador en la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo armado organizado al margen de la ley autodenominado Comuneros del Sur”, se lee en el documento que modifica la Resolución 369 de 2024.

Correa —quien renunció a su cargo en el Ministerio de las Culturas el pasado 5 de febrero, tras la primera transmisión del Consejo de Ministros— se suma al equipo negociador integrado por Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Andrei Giovani Gómez y Pablo Francisco Pardo.

¿En qué va la mesa de negociación con Comuneros del Sur?

El proceso con Comuneros del Sur, una estructura con presencia en Nariño, es hoy uno de los más avanzados dentro de la política de paz total del gobierno de Petro.

El pasado 19 de noviembre, en el resguardo indígena Gran Mallama, se cerró oficialmente la consulta previa para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), donde se concentrarán integrantes de ese grupo armado como parte de su tránsito hacia la vida civil.

La finalización de esta etapa marcó un hito en el proceso de paz territorial en la región y convirtió a ese resguardo en el primero del país en culminar un proceso de esta naturaleza para un mecanismo de ubicación de un grupo armado.

Además, Comuneros del Sur fue el primer grupo armado ilegal en entregar material de guerra durante la administración de Petro.

