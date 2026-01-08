Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Haciendo País

Publicidad

Home

Colombia + 20
Paz y Memoria

Exministro de Cultura Correa ahora es negociador en la mesa de paz con Comuneros del Sur

La llegada de Juan David Correa a la delegación del Gobierno se da tras la renuncia de la lideresa Clemencia Carabalí a ese proceso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
08 de enero de 2026 - 01:15 p. m.
Juan David Correa, exministro de Cultura y escritor, fue designado como delegado del Gobierno en el proceso con la estructura que se separó del ELN y que opera en Nariño.
Juan David Correa, exministro de Cultura y escritor, fue designado como delegado del Gobierno en el proceso con la estructura que se separó del ELN y que opera en Nariño.
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La mesa de negociación del Gobierno nacional con Comuneros del Sur —una estructura que en mayo de 2024 se separó del ELN— tiene nuevo negociador. A través de una resolución firmada el pasado 22 de diciembre, el presidente Gustavo Petro designó a Juan David Correa, exministro de Cultura y escritor, como delegado del Gobierno en ese proceso.

La llegada de Correa se da tras la salida de Clemencia Carabalí, lideresa social del departamento del Cauca y defensora de derechos humanos, quien hacía parte de la delegación del Ejecutivo desde septiembre de 2024, cuando se instaló la mesa de negociación con esa estructura.

Vínculos relacionados

Con captura de Maduro y frontera en ebullición, la paz total podría enfrentar su prueba más compleja 
Colombia en 2026: entre elecciones, paz total, crisis en Catatumbo y 10 años del Acuerdo
Paz Total en 2026: lo que avanzó, lo que no y lo que quedará en manos del próximo gobierno

“Que la ciudadana Clemencia Carabalí Rodallega presentó su renuncia a dicha designación. Como consecuencia, es necesario realizar una nueva delegación que la reemplace como representante del Gobierno nacional y con carácter de miembro del equipo negociador en la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo armado organizado al margen de la ley autodenominado Comuneros del Sur”, se lee en el documento que modifica la Resolución 369 de 2024.

Correa —quien renunció a su cargo en el Ministerio de las Culturas el pasado 5 de febrero, tras la primera transmisión del Consejo de Ministros— se suma al equipo negociador integrado por Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Andrei Giovani Gómez y Pablo Francisco Pardo.

¿En qué va la mesa de negociación con Comuneros del Sur?

El proceso con Comuneros del Sur, una estructura con presencia en Nariño, es hoy uno de los más avanzados dentro de la política de paz total del gobierno de Petro.

El pasado 19 de noviembre, en el resguardo indígena Gran Mallama, se cerró oficialmente la consulta previa para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), donde se concentrarán integrantes de ese grupo armado como parte de su tránsito hacia la vida civil.

La finalización de esta etapa marcó un hito en el proceso de paz territorial en la región y convirtió a ese resguardo en el primero del país en culminar un proceso de esta naturaleza para un mecanismo de ubicación de un grupo armado.

Además, Comuneros del Sur fue el primer grupo armado ilegal en entregar material de guerra durante la administración de Petro.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

Temas recomendados:

Juan David Correa

Comuneros del Sur

Paz Total

Clemencia Carabalí

Nariño

Zona de Ubicación Temporal

Proceso de paz

Gustavo Petro

Gobierno Petro

Noticias hoy

Noticias Colombia hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.