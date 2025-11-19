Gobierno finaliza consulta previa para instalar Zona de Ubicación con Comuneros del Sur en Nariño

Con la participación de cerca de 1.000 personas del Resguardo Indígena del Gran Mallama, finalizó la etapa de consulta previa. Foto: Oficina del Comisionado de Paz

El Resguardo Indígena Gran Mallama, en Nariño, cerró oficialmente la consulta previa para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) donde se concentrarán integrantes de Comuneros del Sur como parte de su tránsito hacia la vida civil. La finalización de esta etapa marca un hito en el proceso de paz territorial en la región y convierte a este resguardo en el primero del país en culminar un proceso de esta naturaleza para un mecanismo de ubicación de un grupo armado.

De acuerdo con la Oficina del Comisionado Paz, más de 1.000 personas participaron en las seis sesiones realizadas en los distintos sectores del resguardo. En estos espacios, la comunidad, sus autoridades y delegados del Gobierno identificaron impactos, discutieron riesgos y definieron medidas de manejo para garantizar que la ZUT pueda operar sin generar afectaciones sobre el territorio ni sobre el gobierno propio indígena.

La culminación de la consulta ocurre después de que, a finales de octubre, el Gobierno y Comuneros del Sur iniciaran la fase de preconsulta en Mallama en un ejercicio diseñado para explicar a la comunidad el alcance de la ZUT y preparar el terreno para la discusión formal de impactos. Ahora, con la consulta ya finalizada, el proceso entra en su fase decisiva.

Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con Comuneros del Sur, afirmó que esta etapa “culmina satisfactoriamente” y que en los próximos días se procederá a la protocolización de los acuerdos, paso que formaliza las decisiones y permite avanzar hacia la instalación de la zona. Erazo destacó que la comunidad expresó preocupaciones en materia de seguridad y costos, por lo que el Gobierno se comprometió a definir medidas de mitigación “que reduzcan esos impactos al máximo”.

Para Edgar Ramiro Velásquez, gobernador del Resguardo Gran Mallama, el balance también es positivo. “Tenemos buen balance. La consulta previa nos está dando buenos resultados. La gente ha sido positiva y como autoridades del resguardo indígena del Gran Mallama aspiramos que esta paz territorial se fortalezca y cada día con el paso del tiempo, sea un bien común para nuestras comunidades. Acogemos el proyecto de la ZUT y esperamos que las transformaciones territoriales lleguen a nuestro territorio”.

Velásquez señaló que el proceso fortaleció la cohesión comunitaria y aseguró que el territorio ya vive transformaciones pues lleva más de un año sin homicidios y ha registrado una disminución notable de las dinámicas del conflicto armado. En su declaración, reiteró el respaldo del resguardo a la instalación de la ZUT y a las expectativas de que esta decisión traiga beneficios a largo plazo.

La consulta fue liderada por la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, con apoyo de la Gobernación de Nariño, la Consejería de Paz, la MAPP-OEA, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal. Para el Gobierno, su culminación confirma que la paz territorial “se construye con participación amplia, diálogo intercultural” y decisiones tomadas desde el territorio.

Con la protocolización en camino, Mallama se alista para convertirse en el primer lugar del país donde una ZUT nace tras un proceso de consulta concertado con un pueblo indígena.

