“No dejarnos empujar al abismo de violencia”: comisionado Patiño tras muerte de Miguel Uribe

El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y mencionó la necesidad de un “pacto para no permitir que los niños sean instrumentos de muerte”.

A través de un comunicado, el comisionado señaló que las investigaciones deben avanzar para saber quienes están detrás del asesinato del senador a manos de un menor de edad.

“Desde el día del atentado contra Miguel Uribe Turbay he intentado entender las razones de quienes pagaron por poner en las manos de un chico de 15 años un arma para disparar contra el senador. La justicia está avanzando y nos permitirá ir desentrañando las razones de quienes armaron a ese niño y hoy guardan un cobarse silencio”, escribió el comisionado.

Asimismo, el alto funcionario envió su mensaje de condolencias a la familia Uribe Turbay e hizo un llamado a los funcionarios a unirse para impedir que los niños en el país sigan en la violencia.

“No dejo de sentir una enorme impotencia al ver el difícil desafío que tenemos para impedir que los niños en Colombia no sigan siendo alimentados por el ciclo de rencor y venganza en el que una parte de nuestro país está atrapada hace décadas. Las personas que de una u otra forma ejercemos poder no nos podemos dejar sumir en la confrontación”, dijo.

Luego de dos meses de estar batallando por su vida, Miguel Uribe Turbay murió a sus 39 años. El senador fue víctima de un ataque sicarial en el barrio Modelia de Bogotá el pasado 7 de junio. Su muerte la confirmó su equipo de prensa y su esposa, María Claudia Tarazona.

Uribe recibió tres disparos, dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Pese a los esfuerzos médicos durante dos meses, el senador y precandidato no sobrevivió. El pasado sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe, donde estaba hospitalizado, confirmó que el senador había tenido una hemorragia en su cerebro.

Otras entidades han expresado sus mensajes de condolencias. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) pidió celeridad en las investigaciones.

“Este hecho se convierte en un nuevo y urgente llamado a la sociedad colombiana para que las diferencias sean motor de la transformación del país y la consolidación de la democracia y no una línea que cruce el derecho de la vida”, señaló la entidad en un comunicado.

Además, la ARN pidió respeto por las diferencias y garantías de no repetición.

“La ARN espera en que las autoridades judiciales continúen avanzando con celeridad y rigor en las investigaciones, para que este hecho sea plenamente esclarecido y no quede en la impunidad. La verdad y la justicia son pilares esenciales para la construcción de confianza y para la consolidación de la reconciliación en el país”, concluyeron.

Por su parte, el partido político Comunes, integrado por firmantes del Acuerdo Final de Paz, lamentó y condenó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe. A través de un comunicado rechazaron la violencia política y convocaron a “converger en un gran Pacto Nacional”.

Además de enviar condolencias a la familia del senador Uribe Turbay, el partido Comunes también envió un mensaje al Centro Democrático.

“Enviamos nuestras condolencias a la familia y a la militancia del Partido Centro Democrático y extendemos una invitación a todas las colectividades políticas para promover acciones de reconciliación que, sumadas a nuestros esfuerzos de reparación y aportes a la verdad, sean la ruta que marque nuestro compromiso con la paz y el futuro de Colombia”.

A través de redes sociales, la oficina de Naciones Unidas en Colombia lamentó el asesinato del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, y envió un mensaje de condolencias a la familia.

Asimismo, pidió respeto por la vida e hizo un llamado por unas elecciones en paz.

“Lamentamos profundamente la muerte del Senador Miguel Uribe, luego del atentado en su contra el 7 de junio. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia. Llamamos al respeto por la vida de todas las personas y por unas próximas elecciones libres de violencia”, señala el mensaje en X.

En esa misma línea, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia pidió sacar la violencia del ejercicio de la política.

“Nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe Turbay. Es un momento doloroso para las y los colombianos. Es imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia”, se lee.

