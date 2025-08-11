Miguel Uribe y su biografía: el dolor, la fe y los recuerdos que definieron su vida

Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto de 2025.
Foto: El Espectador
Creció peleando con Dios y murió creyendo en él. Durante sus días en el hospital después del atentado, las cadenas de oración por su vida no solo se replicaron entre los suyos, sino entre miles de familias colombianas que también lloraron el asesinato de su madre. Para calmarlo, los adultos que rodeaban al Miguel Uribe de cinco años le dijeron que ese Dios se había llevado a su madre, y él duró mucho tiempo sin entender cómo era que Dios había sido capaz de hacer algo así. Su abuela, la madre de su mamá, doña Nidia, fue quien se encargó de...
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
