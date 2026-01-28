Murió el representante de la curul de paz de Catatumbo en accidente de aeronave

Representante a la Cámara Foto: El Espectador - José Vargas

El representante de la curul de paz de Catatumbo, Diógenes Quintero, murió este 28 de enero en un accidente aéreo de Satena en la zona rural de Hacarí (Norte de Santander), en el que no hubo sobrevivientes.

Quintero nació en el corregimiento de Agua Blanca, en el municipio de Hacarí. Era un abogado de la Universidad Libre de Cúcuta, quien dedicó más de una década a la defensa de los derechos humanos desde distintos cargos. Su liderazgo estuvo influenciado por su padre, quien fue líder social y concejal de Hacarí, y de quien heredó el deseo de hacer política.

Fue personero de su municipio, cargo del que tuvo que renunciar seis años después tras un atentado a tiros en su vivienda. También se desempeñó como defensor regional del pueblo en Ocaña durante dos años y como asesor del despacho del defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, por seis meses. En estos roles promovió acciones para proteger a las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la exclusión estatal.

En 2022, Quintero fue elegido Representante a la Cámara por las curules de paz con más de cinco mil votos.

Desde ese cargo, impulsó iniciativas legislativas como la extensión por 10 años de los municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el fortalecimiento de las defensorías de familia, el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito y la regulación del cannabis de uso adulto, entre otras.

Desde el Movimiento Juanca lamentaron su fallecimiento y el del líder social y candidato a una curul de paz, Carlos Salcedo, quien también murió en la aeronave. “Sus partidas enlutan al Catatumbo y a quienes creemos en la construcción de paz, la representación territorial y el diálogo como caminos para superar la violencia. Reconocemos en Diógenes Quintero y en Carlos Salcedo a líderes que asumieron, desde distintos espacios, la responsabilidad de alzar la voz de una región históricamente golpeada por el conflicto”, expresaron.

Las reacciones en el mundo político

La muerte de Diógenes ha sido lamentada desde distintos sectores de la política.

“Diógenes fue un congresista comprometido, representante de las curules de paz y un líder jugado por la transformación del Catatumbo”, escribió en su cuenta de X el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

La congresista Catherine Juvinao también se pronunció: “Mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas. No puedo creer que nuestro compañero Diógenes Quintero se nos haya ido. Un hombre joven, un congresista muy pilo, estudioso, comprometido. Un buen ser humano, siempre generoso. Qué dolor esto”, expresó en sus redes sociales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el congresista Alejandro Toro también lamentaron los hechos.

Su última entrevista con El Espectador

En medio de la crisis humanitaria que atraviesa la región de Catatumbo desde hace un año, Quintero se convirtió en una de las voces más firmes sobre la situación en Catatumbo.

El pasado 1 de enero, este diario habló con él sobre la preparación del Gobierno frente a una nueva ola de enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias.

El representante expresó que la violencia podría seguir expandiéndose en la región y cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Gobierno Nacional.

“El Gobierno no tomó las medidas y hoy están repitiendo el desplazamiento que sufrieron hace un año. La responsabilidad política que tiene que asumir el Gobierno es clara: qué hizo en este año. Para nosotros, fue un simple espectador de lo que estaba ocurriendo, de la tragedia que estamos viviendo en el Catatumbo”, afirmó.

