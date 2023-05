“No es cierto que esfuerzos se hayan centralizado en Gaitán”: directora del CNMH

María Gaitán se posesionó como directora del CNMH el pasado 3 de noviembre. Foto: CNMH

Acusaciones de trabajadores y exempleados del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), organizaciones de víctimas, entre otras, hicieron varios señalamientos contra la directoria de esa entidad, María Gaitán. Afirman que gran parte de su labor en los seis meses que acaba de cumplir se ha enfocado en visibilizar el legado de su abuelo, el prócer liberal Jorge Eliécer Gaitán, que en otras víctimas.

Colombia+20 hizo entrevistó al menos a una docena de personas que hicieron estas acusaciones. La investigación completa puede ver aquí.

Hay señalamientos de empleados y exempleados del Centro Nacional de Memoria Histórica y organizaciones de víctimas sobre la excesiva concentración de recursos y actividades dirigidas a exaltar la memoria de su abuelo Jorge Eliécer Gaitán. Todas las personas reconocen lo importante de rescatar esa memoria, pero también afirman que los esfuerzos del centro se han centralizado solamente en su figura. ¿Qué responde ante estos cuestionamientos?

Los señalamientos son falsos. Hasta la fecha la única actividad en la cual el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH- ha exaltado la memoria de Jorge Eliécer Gaitán fue el pasado 9 de abril. El resto de actividades en los seis meses de mi administración se han dedicado a conversas, juntanzas, apoyos a lugares de memoria del país, entre otras múltiples acciones de reconstrucción de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad.

A manera de ejemplo, con la estrategia Iniciativas de Memoria Histórica estamos adelantando compromisos con diversas comunidades locales en 66 procesos con impacto en 70 municipios y 17 departamentos. También aplicamos la estrategia Reparación de Víctimas con la cual respondemos a demandas judiciales y a planes de reparación colectiva, de forma que estamos atendiendo otros procesos de memoria con 16 comunidades locales de diferentes regiones del país.

Por lo tanto, no es cierto que los esfuerzos del CNMH se hayan centralizado en la figura de Gaitán.

Uno de los principales cuestionamientos es que la conmemoración del día de las víctimas el pasado 9 de abril giró en torno solo en la figura de Jorge Eliécer por los 75 años de su magnicidio, olvidando que es un día que por ley dignifica la memoria de todas las víctimas del país. ¿Por qué el CNMH tomó la decisión de centrar el evento casi exclusivamente en la figura de Gaitán?

Comienzo por recordar que la fecha del 9 de abril establecida en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) como día de la memoria y solidaridad con las víctimas fue una gestión personal que logré durante los debates de este proyecto, con el fin de no concentrar la fecha en conmemorar exclusivamente el asesinato de Gaitán sino también para rendirle honores a todas las víctimas del conflicto armado interno en Colombia.

A propósito de la conmemoración de este año, el Centro Nacional de Memoria Histórica bajo el lema «Nueve más que nueve: memorias en resistencia» realizó una serie de acciones en Bogotá y en ocho lugares de memoria del país entre el 9 y el 12 de abril.

En Bogotá el CNMH gestionó un permiso con la Universidad Nacional para el uso gratuito de las instalaciones de El Exploratorio Nacional, donde está la Casa Museo y la tumba de Gaitán. En este lugar de memoria se conmemoraron los 75 años de su magnicidio y a la vez se desarrollaron las siguientes actividades:

Hay personas que señalan que su mamá, Gloria Gaitán, participó en el diseño de la agenda y organización de la conmemoración del pasado 9 de abril. ¿Esto ocurrió así? Si lo fue, podría explicar por qué.

Tal como lo señala la Ley 1448 de 2011, todas las víctimas tienen el derecho de participar como gestores de memoria. Tanto Gloria Gaitán como las demás víctimas participaron en el diseño de la agenda y el desarrollo de la programación de las actividades en Nueve más que Nueve.

¿Quiénes más participaron en la agenda y organización de esa conmemoración del 9 de abril?

Museo Caquetá (Florencia, Caquetá), Muntú Bantú: Centro de Memoria Afrodiaspórica de Colombia (Quibdó, Chocó), Mesa de Memoria Histórica de Norte de Santander (Cúcuta, Norte de Santander), Red Territorial de Memorias, Agroarte. Casa de la Memoria de Nariño (Pasto, Nariño), Museo Casa Memoria de Medellín (Medellín, Antioquia), Minga por la Memoria y Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del movimiento de Paro Cívico (Buenaventura, Valle del Cauca), Parchemos por Yacopí (Yacopí, Cundinamarca), Casa Museo «Simankongo» (San Basilio de Palenque, Bolívar), Fundación Hasta Encontrarlos, Familiares de Desaparecidos del Palacio de Justicia, Iniciativa de Memoria de Bosa

¿Qué otras actividades se realizaron para la conmemoración del 9 de abril que incluyeran a otras víctimas del conflicto?

Además de las actividades realizadas en El Exploratorio Nacional, se apoyaron las siguientes conmemoraciones:

· Museo Caquetá (Florencia, Caquetá) 9 de abril: Los rostros de la memoria en el Caquetá

· Muntú Bantú: Centro de Memoria Afrodiaspórica de Colombia (Quibdó, Chocó) 9 de abril: Víctimas: resistiendo al olvido

· Mesa de Memoria Histórica de Norte de Santander (Cúcuta, Norte de Santander) 9 de abril: Escucharnos, encontrarnos

· Red Territorial de Memorias, Agroarte, Galería Viva Comuna 13 (Medellín, Antioquia) 9 de abril: Olor a tiempo. Un hilo tejido por la memoria

· Casa de la Memoria de Nariño (Pasto, Nariño) 9 al 14 de abril: Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas

· Museo Casa Memoria de Medellín (Medellín, Antioquia) 9 al 14 de abril: Proyecto Territorios: siempre miércoles a las doce

· Minga por la Memoria y Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del movimiento de Paro Cívico (Buenaventura, Valle del Cauca) 12 al 14 de abril: Jornada de solidaridad con las víctimas de Buenaventura y apropiación del Centro de Memoria Histórica del Litoral del Pacífico

· Parchemos por Yacopí (Yacopí, Cundinamarca) 14 de abril: Insistir y resistir para convivir

· Casa Museo «Simankongo» (San Basilio de Palenque, Bolívar) 15 de abril: Saberes y memorias de Palenque: una apuesta de la Casa Museo «Simankongo».

¿Cuánto costó el evento del 9 de abril de 2023? ¿Cuánto costó el evento del 9 de abril de 2022 y 2021?

El costo total de las actividades mencionadas en el punto anterior para 2023, se invirtieron recursos por valor de $290.213.606. Con relación a la conmemoración a Jorge Eliécer Gaitán su totalidad fue financiada por la familia directa de Gaitán.

Para la vigencia 2022, llama la atención que la administración pasada del CNMH no realizó evento alguno para conmemorar el día de las víctimas. Y para la vigencia del 2021 tan sólo apoyó cinco actividades puntuales con una inversión de $67.567.495, de los cuales $42.189.491 fueron destinados a una publicación institucional del mismo CNMH. Al respecto, no encontramos ninguna queja ni reclamo sobre la precaria presencia y apoyo de la entidad para con el Día Nacional de las Víctimas.

Otros señalamientos apuntan a que lo que ocurrió el 9 de abril también pasó en la semana por la memoria de diciembre pasado. Es decir, que se realzó la figura de Gaitán, teniendo protagonismo en ese acto. Por ejemplo, afirman que pese a la logística que significa hacer en una calle, usted insistió en que fuera por la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (calle 26). ¿Por qué decidió cambiar el lugar del evento y hacerlo en una calle?

La semana por la Memoria 2022, se realizó en el Eje de la Paz y la Memoria, el cual se encuentra caracterizado en el Decreto 632 de 2014 “Por el cual se adopta el Proyecto de Diseño Urbano Eje de la Paz y la Memoria, que integra diferentes Conjuntos Monumentales de Espacio Público en la ciudad de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones. “.

En el artículo primero de este decreto de naturaleza distrital se define que el “Eje de la Paz y la Memoria”, como espacio urbano fortalece el reconocimiento y remembranza de los hechos y víctimas de la violencia, en torno a los Conjuntos Monumentales de Espacio Público localizados alrededor del eje de la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (Calle 26), según y como reza en dicha normativa.

Adicional, a que sobre este mismo eje se construye en la actualidad el Museo de la Memoria Histórica de Colombia, se consideró que este era el lugar público con mayor simbolismo y visibilidad para la semana por la memoria.

¿Cuál fue la razón para realizar murales en esa calle, uno de los cuales gira alrededor de la figura de Jorge Eliécer Gaitán? ¿Cuántos recursos económicos se invirtieron para ello?

Esos murales no fueron ni realizados ni financiados por el CNMH.

¿Fue idea del Centro Nacional de Memoria Histórica pintar el busto de Jorge Eliécer Gaitán que se encuentra en esa calle? ¿Cuántos recursos económicos se invirtieron para ello?

La idea no surgió del CNMH ni destinó recursos para la intervención del busto de Jorge Eliécer Gaitán.

¿No cree que hay por lo menos un impedimento ético de su parte por ser usted familiar de Gaitán y al mismo tiempo movilizar recursos del Estado, desde la entidad que usted dirige para que se prioricen actividades, investigaciones, eventos y obras públicas en memoria de su abuelo? ¿no cree que hay un conflicto de intereses?

Mi criterio ético como ciudadana y actual directora del Centro Nacional de Memoria Histórica transciende el hecho de ser nieta de Jorge Eliécer Gaitán. Por eso, no es cierto lo que su pregunta afirma. Los recursos del CNMH los estamos destinando, como debe ser, al fortalecimiento de los procesos de reconstrucción de memoria y esclarecimiento de la verdad, donde indefectiblemente Jorge Eliécer Gaitán y el gaitanismo tienen su lugar.

¿Con qué criterios se priorizó al Exploratorio Nacional para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y tener acceso a recursos económicos para su terminación cuando hay otros lugares de memoria como la Casa de Memoria Tumaco o el Salón del Nunca Más de Granada, Antioquia, con serios problemas de financiación y/o sostenibilidad?

El Exploratorio Nacional es un complejo arquitectónico de 9.000 mts2., concebido como un Centro Cívico Conmemorativo en homenaje a Jorge Eliécer Gaitán y sus seguidores, de conformidad con lo establecido en la Ley 45 de 1948 que ordena la construcción de un monumento a su memoria en el pórtico de la que fuera la última residencia de Gaitán, declarada Monumento Nacional y convertida en Casa-Museo.

En esta obra diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona y construida en un 75% fue dejada a la deriva desde el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2002. El presidente Gustavo Petro ordenó dar cumplimiento a la Ley 425 de 1998 “Por la cual la Nación exalta la memoria del doctor Jorge Eliécer Gaitán, en los cincuenta años de su magnicidio, se ordena la terminación de la construcción de “El Exploratorio Nacional”.

No se trata de una “priorización” sino del cumplimiento de un mandato de ley que viene desde 1948, reafirmado en 1998.

Recordemos que la ley 425 de 1998, aún vigente y pendiente de ser acatada, ordena “la terminación de la construcción de El Exploratorio Nacional, obra arquitectónica y complejo cultural”. A diferencia de la falta de voluntad política de los gobiernos anteriores, el gobierno del cambio hará efectivo dicho mandato, evitando que un bien público siga en ruina generando un grave detrimento patrimonial.

En cuanto a los sitios y lugares de memoria del resto del país, el CNMH avanza en un despliegue territorial bajo la premisa “El territorio habla y el Centro escucha”, donde tanto Tumaco como Granada, entre otros, están priorizados para su fortalecimiento.

¿El CNMH introdujo la proposición de este artículo sobre el Exploratorio Nacional para que fuera incluido en el Plan Nacional de Desarrollo?

El presidente Gustavo Petro encomendó al sector de Inclusión Social articularse para presentar dicha proposición.

¿Cuál es el proceso de selección de los investigadores que llevarán a cabo el proyecto denominado orígenes y causas del conflicto?

Más allá del reducido personal de planta del cual dispone el CNMH hemos tenido que recurrir a la contratación de profesionales y técnicos como apoyo necesario para poder desarrollar todos los compromisos que demanda nuestro Plan de Acción del año 2023. La selección de contratistas adscritos a equipos como los de investigación, pasan por la revisión exhaustiva de opciones en el Banco de Hojas de Vida instalado, bajo criterios de selección acordes con el perfil, calidades y actuaciones requeridas, esto se ha aplicado tanto para la investigación sobre Orígenes del Conflicto como para las demás investigaciones en curso.

¿Qué criterios puntuales se tuvieron en cuenta para priorizar esa investigación?

El equipo del CNMH considera fundamental que para afrontar los retos de la superación del conflicto armado es fundamental llegar a las causas y causantes de su origen. Esta es una de las 18 investigaciones priorizadas para este año que incluyen temas como la naturaleza y el territorio como víctima del conflicto, actores del conflicto, pueblos étnicos, estallido social, entre otros.

Académicos y expertos consultados insisten en que hay innumerables investigaciones, libros, e informes que se han dedicado de manera exhaustiva a investigar y documentar las causas y orígenes del conflicto armado. Por ejemplo, varios volúmenes del informe de la Comisión de la Verdad, el trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y varias investigaciones del Centro que usted dirige. ¿Por qué dedicar esfuerzos y recursos en hacer otra investigación más sobre el tema? ¿Cuál es el periodo histórico al que se dedicará esta investigación?

La anterior administración negaba el conflicto, esta administración por el contrario, ha sido orientada a los territorios con el fin de reconstruir e identificar de manera colectiva las causas y causantes. Somos consientes que este no es un proceso acabado ni conclusivo, como también lo ha dicho la comisión de la verdad con su informe; por lo tanto, está investigación amplía el debate buscando integrar todas las memorias.

En ese sentido, no compartimos la idea de establecer una fecha de inicio, porque deja por fuera hechos y memorias relevantes y que históricamente han sido olvidadas o tergiversadas, las cuales, sin duda son cruciales para entender en dónde estamos, de ahí que nuestra premisa sea la de TODAS LAS MEMORIAS TODAS.

Que existan investigaciones no quiere decir que el tema este agotado, si así fuera no se seguirían haciendo investigaciones sobre hechos históricos como el holocausto, la guerra fría, el plan Colombia, entre otras. Por lo tanto, nos proponemos desde las fuentes vivas y documentales del territorio, darle cabida a las memorias que no han sido tenidas en cuenta en los relatos instalados.