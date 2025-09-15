Cambios de la Unión Europea con Colombia: este es el nuevo embajador designado

El francés François Roudié llega en reemplazo de Gilles Bertrand, quien estuvo en los territorios del país durante cuatro años. Foto: Archivo Particular

La embajada de la Unión Europea designó a un nuevo representante para Colombia. Se trata de François Roudié, funcionario francés que trabaja para el servicio diplomático de la Unión Europea desde hace 18 años con enfoque en América Latina y el Caribe.

El anuncio de su llegada se dio este 15 de septiembre y reemplazará a Gilles Bertrand, quien ocupó ese cargo durante cuatro años recorriendo los territorios con las comunidades.

Sobre Roudié, en los últimos cuatro años fue Embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Antes de sus funciones en la Embajada, Roudié fue Jefe Adjunto de la División del Servicio Europeo de Acción Exterior para México, Centroamérica y el Caribe y Jefe Adjunto de las Delegaciones de la Unión Europea en Argentina y Uruguay.

Por su parte, Gilles Bertrand, anterior embajador en Colombia, se destacó por su dedicado trabajo por la paz en el país de la mano de las comunidades. Su cercanía le permitió acompañar de primera mano las problemáticas de los territorios.

Para varias organizaciones que han seguido de cerca la construcción de paz en Colombia, Bertrand fue más que un embajador para convertirse en un aliado estratégico de las comunidades que resisten y buscan la paz.

En una reciente entrevista con Colombia+20, ad portas de su salida, Bertrand hizo un balance de la implementación del Acuerdo de Paz, proceso en el que la Unión Europea ha sido un actor clave.

“El Acuerdo de Paz de 2016 ha cambiado profundamente a Colombia. Yo viajé por primera vez a Colombia en 2011, y he visto cambiar muchísimo al país durante estos años, aún más desde 2022. Nos parece que el Acuerdo identificó las causas profundas del conflicto: la falta de presencia integral del Estado en las regiones apartadas del país y las brechas inmensas, sean sociales, étnicas, geográficas, de género y otros, de las cuales sufre el país (...) De todos los programas que hemos apoyado a través del Fondo Europeo para la Paz, en particular en el arco amazónico, la costa pacífica y la zona surandina del Cauca y del Nariño, sabemos que las regiones apartadas de este país tienen un potencial económico, humano y natural enorme”, señaló el entonces embajador.

Sobre la situación de derechos humanos en el país, Bertrand hizo llamados sobre desafíos importantes como la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Así como la reconfiguración de grupos armados en regiones como Chocó, Cauca, Magdalena Medio, Putumayo y el arco amazónico.

“La Unión Europea y sus Estados Miembros llevamos dos décadas, y a veces más, trabajando con comunidades campesinas, afrodescendientes o indígenas que resisten la presencia de grupos armados y luchan por su derecho a vivir en paz en sus territorios. Ellas pueden ser las verdaderas arquitectas de la paz y de la transformación territorial en este país”, agregó.

La Unión Europea ha apoyado los esfuerzos de justicia transicional y paz en Colombia, sobre todo en la creación de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Dentro de la visión del Acuerdo de Paz de 2016, la JEP es la piedra angular para la no repetición y la sostenibilidad de la paz en Colombia, basada en la reconciliación entre víctimas y comparecientes y entre los diferentes actores de la sociedad colombiana”, concluyó el entonces embajador.

