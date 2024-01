El detalle de los seis acuerdos a los que llegó el Gobierno y el ELN en México

Las delegaciones del ELN, el Gobierno y los organismos acompañantes empezaron el sexto ciclo en La Habana, Cuba. Foto: Misión de Verificación de la ONU

Este miércoles, las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dieron a conocer el detalle de los seis acuerdos alcanzados el pasado 17 de diciembre durante el quinto ciclo de negociaciones que se realizó en México.

Aunque en los otros ciclos, esos documentos se dan a conocer al término de las rondas, en este caso no se pudo hacer por temas de agenda y porque las negociaciones se dieron hasta la madrugada, como lo afirmó la misma Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno en esos diálogos. Según fuentes cercanas al proceso, como no se logró la firma de todos los miembros de las delegaciones y sin ello no se podían publicar los documentos, las partes se comprometieron a firmarlas al inicio del sexto ciclo que empezó el martes pasado en La Habana, Cuba.

En las cuentas de X (antes Twitter) de las delegaciones se dieron a conocer fotografías de los delegados firmando los documentos.

El detalle de los seis acuerdos ratifica el compromiso de la suspensión del secuestro extorsivo por parte del ELN, un anuncio que hicieron ese mismo 17 de diciembre. Según el acuerdo, esa suspensión se incorporará en lo que se ha denominado Protocolo de Acciones Específicas, un documento que regula qué se puede y qué no se puede hacer durante el cese al fuego.

En cuanto a la prórroga de ese alto al fuego, del que todavía no hay un acuerdo sobre el periodo de su extensión, los acuerdos afirman que hay la intención de esa ampliación y que se deben perfeccionar algunos detalles del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV).

Un observatorio sobre el paramilitarismo

El otro punto que se desarrolla es el que se denominó como “medidas frente al accionar de las fuerzas paramilitares y de distintos grupos armados”. En el acuerdo queda explícito que se creará un observatorio sobre las formas de paramilitarismo con el objetivo de “realizar estudios e investigaciones objetivas y actualizadas” y concentrándose en “observaciones de la realidad que permitan adoptar medidas para su erradicación, superación y no repetición”.

Según el acuerdo, este observatorio producirá de manera sistemática boletines, mapas de situación, mesas de análisis, informes prospectivos, instrumentos de prevención y protección y recomendaciones de la mesa de diálogos. El observatorio estará conformado y liderado por la mesa de diálogos “a través de una instancia coordinadora de la misma integrada por tres delegados de cada parte”.

El acuerdo dice que la mesa “seleccionará a sus integrantes, garantizando una composición diversa y plural de los diversos sectores sociales, académicos, gremiales y los pueblos étnicos”.

Ese observatorio tendrá el apoyo de la ONU y de la Conferencia Episcopal. “Además, contará con niveles de autonomía e independencia del manejo y reporte de la información y sus productos, articulándose con la instancia de coordinación”.

Sobre este tema, Grabe ya le había dicho a Colombia+20 que se habló del observatorio “porque el paramilitarismo era un fenómeno estructural que el propio gobierno busca superar”. Ya agregó: “El presidente Petro es de los que más ha denunciado este tema desde que fue parlamentario. Es un tema ágil, se plantea un observatorio, se plantean unos canales de comunicación cuando se identifican situaciones que tienen que ver con esto, pero obviamente tiene que ver con la paz total. La paz total implica de verdad mirar los otros actores, integrar los otros actores, pero eso ya es tarea del comisionado”.

Este punto del paramilitarismo también es una exigencia dentro de la posible prórroga del cese al fuego.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, que ya viene andando a través del Comité Nacional de Participación y de los 53 encuentros que se han hecho desde 2023, se acordó que se deben finalizar las sesiones sectoriales y de territorio. Quedan cerca de 20.

Sobre ese tema, tal como lo había dicho este diario, también se pactó la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de la Red Nacional de Participación. Así mismo, se “ejecutará la más amplia difusión y pedagogía sobre el Plan Nacional de Participación”.

El otro acuerdo fue la conformación de ocho zonas críticas de acciones humanitarias y de una comisión de la mesa de diálogos para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de esos lugares. Cepeda le dijo a este diario que esas zonas serán Bajo Calima (Valle del Cauca) y Bajo San Juan (Chocó) —que fueron los dos primeros lugares donde hubo alivios humanitarios—. A eso se suman Nordeste antioqueño, Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Nariño, zonas urbanas de Buenaventura donde hay desplazamiento y la región del Naya.

¿Y la financiación del ELN?

El espinoso tema sobre si hay o no financiación para que el ELN deje de realizar actividades ilícitas también quedó en los acuerdos. El acuerdo 21 dice que se van a crear las condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México, pero “ligadas a la financiación del proceso de paz y del cese al fuego”. Eso quiere decir que no se trata de dar dinero al ELN -que no podría hacerse por ser considera por algunos países como una organización terrorista-, sino que la búsqueda y entrega de recursos son para actividades del proceso de paz como, por ejemplo, las sesiones del Comité Nacional de Participación.

Acuerdos adoptados en el Quinto Ciclo de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, realizado en la Ciudad de México. Consulta el documento completo👇

🔗https://t.co/eJFaleScuj — Delegación de Paz del Gobierno de Colombia (@DelegacionGob) January 24, 2024

Grabe le había se había pronunciado con este diario en ese mismo sentido. “Hay que hacer claridad en que el anuncio de la suspensión del secuestro por parte del ELN como un proceso no tiene nada que ver con la financiación. Una cosa es una cosa y la otra es la financiación en actividades que tienen que ver con la paz. Entonces, si la comunidad internacional está dispuesta a aportar, pero siempre y cuando sean acciones de paz, que signifiquen la transición del ELN hacia la paz, eso tiene que separarse, porque se tiende a hacer la mezcla y se ha generado como la idea que ahí hubo negociaciones, cambalaches por debajo de cuerdas”.

Y agregó: “Fuimos enfáticos en que solamente habrá recursos en función de las actividades de paz, que tienen que ver con los procesos de participación, con las zonas críticas y los procesos de desarrollo locales, con la actividad política del ELN, etcétera. Pero aquí no se habla de financiación del ELN como fuerza armada. Eso tiene que ser muy claro, y ahí la comunidad internacional es testigo”.