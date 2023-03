Habla abogado de Clan del Golfo: “Agc no van a aceptar sometimiento a la justicia”

Ricardo Giraldo (der.) es abogado de las Agc, también conocidas como Clan del Golfo. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro anunció el domingo 19 de marzo, a través de su cuenta de Twitter, que quedaba suspendido el cese al fuego bilateral que había anunciado el pasado 31 de diciembre con las Agc (Clan del Golfo). En ese mismo mensaje pidió a los militares que reactivaran operaciones contra ese grupo armado. El mandatario explicó en otro trino que la decisión se tomó después de que las Agc atacaran con fusil a la Policía. Petro también ha cuestionado las acciones del Clan del Golfo en medio del paro minero que se libra hace dos semanas en el Bajo Cauca Antioqueño.

Ricardo Giraldo, abogado de ese grupo armado sucesor del paramilitarismo, señaló en diálogo con Colombia+20 que se enteraron a través de redes sociales de la suspensión del cese y que no han sido notificados de manera formal de esa decisión.

“Ni siquiera existía un sistema de verificación y monitoreo al cese al fuego, entonces cómo saber que una información es real o no, cuando no existe una conexión directa entre el actor armado y el Gobierno que diga qué fue lo que pasó y cuáles son las pruebas (del incumplimiento del cese al fuego)”, dijo Giraldo.

El jurista afirmó que, aunque no ha podido hablar con los comandantes de las Agc, “recibimos con sorpresa y tristeza la suspensión de cese al fuego, pero la voluntad sigue inquebrantable para seguir luchando por la paz”. Señaló, además, que está a la espera de una decisión formal y definitiva por parte del Gobierno para saber qué va a pasar con este grupo al margen de la ley en medio de la política de la ‘paz total’.

“Hay esperanza de que esto pueda reanudarse, hasta que el Gobierno diga por los canales oficiales que no va a haber proceso de paz con las Agc. Hasta ahí voy yo”, aseguró.

El abogado señala que representa al Estado Mayor de las Agc que, según él, está conformado por cuatro comandantes y un jefe político. El comandante general o jefe máximo que es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como “Javier” o “Chiquito Malo”. También está José Gonzalo Sánchez Sánchez o “Gonzalito”, y otro comandante conocido como “Rodrigo”. De las otras dos personas aseguró no recordar los nombres. Sin embargo, esos tres hombres serían los jefes que emiten las órdenes en todo el grupo armado.

Sobre “Otoniel”, el excomandante de las Agc extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022, Ricardo Giraldo aseguró que no tiene poder de decisión y que tampoco ha tenido comunicación con él para hablar sobre las propuestas en el marco de la ‘paz total’. “Lo que sí sé es que, en un eventual proceso de paz, lo van a tener en cuenta porque ellos quieren que queden incluidos todos los integrantes de las ‘Agc’, incluidos los privados de la libertad”.

Giraldo le confirmó a este diario que su último acercamiento con el comisionado Danilo Rueda fue el 14 de marzo pasado, hace una semana.

Según él, en esa reunión acordaron que comenzarían a construir el protocolo para el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, a través del cual iban a establecer las reglas que debían cumplir cada una de las partes (de las Agc y Gobierno) en medio del cese al fuego.

“Al no existir ese sistema de verificación y monitoreo es imposible saber qué está pasando realmente en esas zonas de conflicto. No sé si todavía vayamos a seguir adelante con ese proceso. Íbamos a establecer los protocolos. En eso habíamos quedado”, dijo.

Aunque por ahora el Gobierno solo le ha dado estatus político a la guerrilla del Eln, con quienes hay una mesa de negociación en firme, Giraldo aseguró que “el comisionado de paz nos ha dicho que sí es necesario que haya diálogos con las Agc. No ha hablado de negociaciones, pero sí de diálogos”. Y mencionó que ese grupo armado no aceptará un sometimiento a la justicia, sino que esperan una negociación política.

Sobre los hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas atribuidos a las Agc como la quema de vehículos y los hostigamientos a la Fuerza, el abogado dijo que el Gobierno no ha mostrado pruebas que demuestren que los hechos han sido cometidos por ese grupo armado, aunque tampoco niega la responsabilidad del Clan del Golfo en esos casos. “No estoy diciendo que el Gobierno esté mintiendo, pero dicen que tienen información verificable y fuentes humanas que indican que han sido las Agc, pero cuando una prueba no puede ser controvertida, se convierte en un rumor o una apreciación”.

Aunque el abogado Giraldo fue enfático en explicar que no conoce detalles sobre las operaciones militares de las Agc, menciona que: “Ellos me han explicado que no tienen nada que ver con las acciones vandálicas, no son los que están atacando buses ni ambulancias”.

Este diario había reportado varias denuncias de expansión de las Agc en la región del Bajo Cauca Antioqueño. En su momento, Danilo Rueda le dijo a Colombia+20 que ningún acto de expansión sería tolerado en el marco de este pacto con los armados y que las Fuerzas Militares siguen sus operaciones ofensivas. Pero líderes sociales e investigadores en territorio señalaron lo contrario. “El cese al fuego sí ha contribuido a disminuir la ola de asesinatos que vivimos el año pasado, pero sin lugar a dudas, al no haber unas reglas claras, ha permitido que las AGC se estén fortaleciendo: están más tranquilas en los caseríos y tratando de estigmatizar a las organizaciones campesinas para cooptar a la gente”, dijo un líder social reconocido en el sur de Córdoba.