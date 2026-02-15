Petro acepta propuesta de crear comisión que verifique el nexo del ELN con el narcotráfico

El presidente Gustavo Petro (izq) y el comandante del ELN, Antonio García. Foto: EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro aceptó la propuesta de Antonio García, máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de conformar una comisión internacional para verificar el vínculo de esa guerrilla con el narcotráfico. Así lo confirmó el mandatario este domingo a través de su cuenta de X.

“El ELN debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico. Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto”, escribió Petro.

El presidente agregó que la comisión deberá ser “científica e independiente a gobiernos” y que su información se entregará al Consejo sobre drogas de Naciones Unidas. Además, destacó que la sustitución de cultivos ilícitos será apoyada económicamente por el Gobierno en beneficio del campesinado del Catatumbo, sin importar la orientación ideológica de sus asociaciones locales.

El ELN debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico.



Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto.



Comenzar desde ya el proceso masivo de la erradicación voluntaria de hoja de… https://t.co/o40OenIn9u — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2026

La decisión se produce después de que, el pasado 20 de enero, Antonio García difundiera un video en el que el reiteró su disposición a que se conforme una comisión de verificación independiente que evalúe la política del ELN frente al narcotráfico y afirmó que uno de los objetivos centrales del acuerdo nacional sería la superación definitiva de este fenómeno, al que calificó como un problema estructural que no se resolverá con “mentiras” ni con las políticas tradicionales.

Según dijo el comandante del ELN, no existen pruebas que comprometan a la organización con cultivos, laboratorios, rutas o comercialización de drogas. “Tanto las agencias norteamericanas, la DEA, la CIA, el FBI, como las fuerzas militares y la policía colombiana, tienen información suficiente de que el ELN no tiene relación con narcotráfico”, afirmó.

Además, aseguró que “todas las acusaciones son suposiciones, no hay información precisa de contextos, personas, sitios o infraestructuras. Por lo tanto, el ELN siempre ha estado tranquilo, no debe nada ni tiene nada, le interesan las acusaciones”.

El jefe guerrillero reconoció, sin embargo, que el ELN cobra un “impuesto” a compradores en zonas bajo su influencia, al igual que ocurre con otras actividades económicas, pero negó cualquier participación directa en el negocio de drogas. También responsabilizó a sectores empresariales, políticos, estatales y financieros de haberse beneficiado históricamente del narcotráfico y afirmó que varios gobiernos han financiado la guerra con esos recursos.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com,nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.