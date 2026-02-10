Las acusaciones del ELN contra Petro tras bombardeo y la comisión para retomar mesa de paz

El presidente Gustavo Petro pidió al pueblo colombiano salir con tranquilidad a las festividades navideñas durante el paro armado anunciado por el Eln. Foto: Archivo Particular

La guerrilla del ELN publicó este martes un comunicado en el que se refieren al primer bombardeo realizado en el Gobierno de Gustavo Petro contra ese grupo armado y dice que contradice los intentos de retomar la mesa de diálogo que había hecho el mismo gobierno, dos días antes.

“La gravedad de lo acontecido no es que Petro haya ordenado acciones de guerra, sino que ellas nieguen las alternativas de paz que estaban en curso y que él mismo había autorizado. Con dichas acciones el Presidente niega lo adelantado por su emisario y deja completamente interrogada la gestión de paz realizada por la Comunidad Internacional y la Iglesia”, dice el comunicado.

Tal como lo contó Colombia+20, el lunes 2 de febrero, el Ejecutivo envío una comisión de diálogo encabezada por Víctor de Currea-Lugo para intentar revivir el proceso de paz con esa guerrilla, suspendido desde enero de 2025.

Ese día hubo una reunión en Catatumbo a la que asistió la delegación de Gobierno en ese diálogo de paz, así como representantes de los gobiernos de Suiza y Noruega, así como de la Iglesia Católica.

Según el ELN, el bombardeo se produjo en la misma zona donde se habría dado esa reunión. “Petro ordenó a las Fuerzas Armadas estatales bombardear la misma área del Catatumbo, donde horas antes había culminado la reunión que intentaba reactivar el proceso de paz con el ELN”, dice el comunicado.

Con dichas acciones el Presidente niega lo adelantado por su emisario y deja completamente interrogada la gestión de paz realizada Aunque haya incoherencia de Petro, el ELN ratifica la voluntad de paz expresada en la reunión del 2 de febrero pic.twitter.com/NXMZ4pDuZn — DelegaDPaz (@DDPazELN) February 10, 2026

El primer bombardeo en la era Petro contra el ELN se venía planeando hace varias semanas, pero coincidió con la reunión entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la que también trascendió que Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como Pablito, uno de los comandantes del ELN y considerado su referente militar principal, había sido clasificado como “objetivo de alto valor” y ambos países trabajarían para capturarlo.

Por ambos hechos, la guerrilla dice en su comunicado que Petro “claudicó” antes las “órdenes del imperio de Estados Unidos” y que eso es una lesión “terminal” para la paz.

“Las políticas de paz y de cambios en favor de las mayorías han quedado lesionadas de manera terminal; pues con la militarización creciente por parte del gobierno, no puede hablarse de paz ni de superación del conflicto, menos entregando la soberanía nacional a un imperio ya conocido”, dice el Comando Central del ELN.

Pese a las declaraciones, el ELN dice que ratifica la voluntad de paz expresada a la comisión de diálogo en la reunión del pasado 2 de febrero.

“Mientras llega el próximo gobierno, continuaremos dialogando con la sociedad, las organizaciones populares y las comunidades para avanzar hacia la construcción del Acuerdo Nacional que hemos propuesto al país”, afirma.

