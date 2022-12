Petro acepta que campesinos continúen con coca hasta que la sustitución sea eficaz

El presidente recibió las propuestas de los campesinos en el Encuentro Cocalero del Catatumbo. En la foto recibe a Junior Maldonado, vocero de Ascamcat. Foto: Presidencia Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro aceptó una de las principales propuestas de los campesinos cultivadores de coca del Catatumbo: que no se vean obligados a arrancar sus matas hasta que los nuevos cultivos sean efectivamente productivos. “Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona, ya no hay necesidad de lo otro” señaló.

La propuesta responde al mayor reclamo de los campesinos cocaleros, no solo del Catatumbo: que la sustitución del cultivo no fue efectiva por incumplimientos del Acuerdo de paz. Sin embargo, Petro se anticipó a las críticas: “‘Ah- nos van a decir- van a convivir con ese satán’, y no, convivimos con la realidad porque tenemos que transformarla. No solamente cometer los errores del pasado. Eso se puede hacer en un proceso de diálogo entre la sociedad y el Estado constantemente”, aseguró el presidente.

El mandatario sostuvo que considera pertinentes las propuestas entregadas por el campesinado y que deben analizarlas en conjunto. En particular, reiteró su apoyo a la gradualidad en la sustitución: “Por ejemplo una: ¿Y si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe qué le espera, si es el hambre, si lo dejan abandonado por allí, si no tiene después qué entregarle de comida a su hijo, a su hija, a su esposa, si esa desconfianza no le permite dar el paso?”.

Luego, en un pronunciamiento a medios el presidente Petro aclaró: “Vamos a establecer la gradualidad. En la medida en que va a funcionando el cultivo alternativo, va disminuyendo el cultivo de hoja de coca del campesino. Entonces se establece un periodo en el que conviven ambos hasta que logremos que el sustituto tenga un nivel de rentabilidad que garantice la vida de esa familia campesina”.

Los pronunciamientos se dieron en el marco del Encuentro Cocalero del Catatumbo, desarrollado este jueves y viernes en El Tarra. Allí se congregaron más de 3.000 campesinos de la región para plantearle al gobierno propuestas en tres ejes: paz total, desarrollo regional y ordenamiento territorial del Catatumbo. Todo esto atravesado por la problemática de los cultivos de uso ilícito en la subregión con más siembras del país.

Al encuentro también asistió el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien reconoció la labor de las organizaciones de la región en la búsqueda de propuestas constructivas. “Sus apuestas empiezan a tener concreción. Han construido la democracia desde la base. No hubo exclusión para nadie en este espacio. Hombres, mujeres, jóvenes, campesinos e indígenas participaron en la agenda temática. Aquí está expresado el pueblo organizado en sus diferencias con un propósito común: hacer que el Catatumbo sea la primera experiencia de la Colombia potencia mundial de la vida”, celebró.

Petro también coincidió en que los programas deben ser territoriales: “Claro que los funcionarios que tengan que ver con este programa no pueden quedarse en Bogotá donde no hay una sola mata de coca, ni saben cómo es. Tienen que vivir aquí”.

El presidente, además, aplaudió el llamado de los campesinos a transformar el negocio de la coca en conjunto, en vez de pensar únicamente en sustituir la mata. “Tenemos que sacar al campesinado de una economía que ya no va a dar más de lo que dio. Aquí lo decían, la producción en bruto tiene que transformarse industrialmente y esa industria no puede ser de los poderosos, tiene que ser del campesinado que en forma cooperativa se vuelve propietario de la industrialización. No es solo plantar cacao para sacar sus frutos, debe haber una chocolatería en manos de los productores de cacao en la misma región. Si no, la valorización no le va a llegar al campesinado”, aseguró.

Universidad del Catatumbo inicia construcción en abril

Durante la lectura de las propuestas de los campesinos al Gobierno Nacional, todas coincidieron en que la economía de la coca les ha permitido acceder a derechos básicos ante la no presencia integral del Estado. “Ustedes tienen razón. ¿Cómo vamos a salir de una economía ilegal si la juventud no tiene perspectivas? Si su única opción es que lo contraten por uno o dos millones para portar un fusil para matar a otro joven. Debe haber otras alternativas en la región y es el deber del gobierno que es el que tiene con qué hacerlo”, les respondió el presidente.

Por eso, recordó la promesa de construir la Universidad del Catatumbo en el municipio de El Tarra y anunció que su construcción iniciará en abril del 2023. “Hemos cogido los cunchos que nos dejó el Gobierno Duque en el presupuesto, casi 40 mil millones y sé que el gobernador tiene un lote donde puede caber perfectamente un complejo educativo”, explicó. Y añadió que los programas serán pactados con la comunidad para que anualmente ingresen unos 3.500 estudiantes. “Esa universidad será un pilar de la paz en la región”, aseveró.