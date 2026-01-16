Petro confirma que no se van a trasladar a cárcel de Barranquilla a jefes de bandas urbanas

El pasado 5 de diciembre el Gobierno autorizó los diálogos exploratorios con las bandas urbanas de Barranquilla en el marco de la estrategia de paz total. Foto: Presidencia

Continúa el debate por la petición de la Consejería de Paz de trasladar a la cárcel de Barranquilla a los jefes de las bandas urbanas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, como parte de los diálogos exploratorios que autorizó el pasado 5 de diciembre el Gobierno con estas estructuras en el marco de la estrategia de paz urbana.

Este viernes, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema y confirmó que el traslado fue suspendido, mientras se evalúa el compromiso real de los detenidos con el proceso.

“Reconocemos que el proceso de desactivación de bandas a través del diálogo que impulsa el gobierno nacional en forma paralela a su represión, ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla. Pero el proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas bandas detenidos ponen en peligro la tranquilidad ciudadana”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro explicó que la decisión de frenar el traslado se mantendrá hasta que se profundice el compromiso de estas personas con la paz.

“La persona que seguirá en esta mediación es el padre Cirilo, persona a la que respeto mucho por su solidaridad con la gente pobre de Barranquilla y su juventud”, añadió el mandatario

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, ya había anunciado que la solicitud había sido frenada. Aunque la decisión se conoció tras los cuestionamientos de la Alcaldía de Barranquilla –que dijo no fue informada ni participó en una coordinación técnica previa para evaluar los impactos de la decisión en la seguridad de la ciudad– Idárraga aclaró en una rueda de prensa que la decisión no obedeció a la reacción de la Alcaldía.

“No se da por el alcalde (Alejandro) Char. La suspensión se da porque el fin de semana, previo a los traslados que ya estaban autorizados, surgieron alguna serie de contradicciones con el equipo negociador del alto funcionario para la Paz. De tal manera que la suspensión obedece es a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales con la mesa que tienen con la oficina del comisionado para la paz. De trasladarse, pues tendrá que ser en el marco de sus acuerdos”, aseguró.

Aunque Idárraga no dio detalles sobre esos “incumplimientos”, aseguró que antes de cualquier traslado es necesario que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entreviste a los jefes de las bandas para definir con claridad las condiciones del proceso, como quiénes serían trasladados, a qué se trasladan, con qué propósito y qué funciones cumplirían.

En ese contexto, el ministro fue enfático en que la prioridad del Gobierno es la protección de la vida y el orden público en Barranquilla y que, por ahora, la decisión final depende exclusivamente del comisionado Patiño.

