Gobierno Petro da luz verde a acercamientos de paz con bandas de Barranquilla Los Pepes y Los Costeños

Digno Palomino (izquierda), líder de "Los Pepes", y Jorge Eliécer Díaz (derecha), jefe de "Los Costeños", durante la firma del acuerdo en la cárcel La Picota. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro autorizó, mediante resolución, iniciar acercamientos exploratorios con las bandas urbanas “Los Pepes” y “Los Costeños” dentro de su política de paz total. El proceso había sido anunciado en mayo pasado, durante uno de sus plazoletazos en Barranquilla.

La resolución se firmó el mismo día en que el mandatario firmó otra dando vía libre a acercamientos con el grupo criminal de Tulúa conocido como La Inmaculada y cuyo jefe es Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá.

Jorge Arturo Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Ricardo Rey, director de contrainteligencia de la DNI y Alexánder Rojas serán los responsables por el Gobierno de ambos diálogos.

La resolución señala que el objetivo es avanzar hacia el sometimiento de estas estructuras, que durante años han controlado el microtráfico, la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

Sobre ese punto, el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación Nicolás León explicó a este diario hace unos meses que “en este tipo de escenarios es necesario dejar claro que la vía va a ser el sometimiento. Cada vez la balanza se inclina más a que va a haber una salida acordada en conjunto entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía. Es decir, no va a haber un nuevo marco jurídico. Ese debe ser el principio fundamental de cualquier inicio de negociación con este tipo de estructuras”.

Lea también: Petro autoriza diálogos exploratorios de paz con el grupo criminal La Inmaculada

La tregua entre “Los Costeños” y “Los Pepes”

El 2 de octubre, ambas bandas anunciaron una tregua que estará vigente hasta el 20 de enero de 2026.

El pacto fue liderado por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor (jefe de “Los Costeños”), y Digno Palomino (líder de “Los Pepes”), y se selló con un apretón de manos transmitido por la televisión pública.

La mediación contó con el acompañamiento de funcionarios del Gobierno Nacional, aunque sin la participación del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

Un informe revelado el 4 de noviembre por autoridades del Atlántico –elaborado junto con el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia– reportó una reducción de delitos en Barranquilla con corte al 31 de octubre.

Según esos datos, la extorsión cayó un 84% y el homicidio un 57%. También disminuyeron el hurto al comercio (61%), el hurto a personas (26%) y el hurto de motocicletas (32%).

Los Pepes ya habían pedido pista en la paz total

El pasado julio, Digno Palomino, jefe de la banda criminal “Los Pepes” le ofreció al Gobierno ser vocero en una eventual mesa de paz urbana en esa ciudad.

“Solicito al Gobierno Nacional tener en cuenta nuestra disposición y voluntad de participar activamente en las mesas urbanas de paz (...) reitero mi compromiso absoluto con la búsqueda de la paz total en el territorio nacional liderado por el señor Andrés Felipe Marín”, decía en la carta enviada Palomino.

Para concluir la propuesta, el jefe de Los Pepes señaló que en el marco de la paz urbana promovería reuniones entre organizaciones y estructuras involucradas para lograr “acuerdos conjuntos que contribuyan a la consolidación de una agenda común de paz”.

Asimismo explicó que dicha unión permitiría abrir espacios de diálogo para establecer más compromisos.

Este no es único acercamiento en el marco de la paz urbana. En otra resolución firmada el pasado 6 de diciembre, el presidente Petro autorizó los acercamientos exploratorios y contactos con el grupo criminal conocida como La Inmaculada o la Oficina de Tulúa.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.