Petro critica cambios en el mandato de Misión de la ONU en Colombia y responde a EE. UU.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Consejo de Seguridad de este viernes de extender por un año el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, pero eliminando dos funciones clave: la verificación del cumplimiento de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.

La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones, y se produjo en un contexto de creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

A través de un mensaje en la red social X, el presidente Petro denunció que la eliminación de estas funciones refleja un claro acto de racismo institucional y muestra la “displicencia” del gobierno de los Estados Unidos con la verdad sobre la situación en Colombia.

Según Petro, la supresión del capítulo étnico y de la supervisión de la JEP responde a intereses geopolíticos vinculados a las estructuras de poder en Colombia, que, según el mandatario, están conectadas con el narcotráfico y un pasado de violencia.

“Que se quite el capítulo étnico, es una demostración de racismo. Y que se elimine la JEP, muestra la displicencia del gobierno de los EE. UU. con la verdad en Colombia,” escribió Petro en su cuenta de X, subrayando que estas decisiones no responden a un enfoque sobre las drogas, sino a intereses políticos y económicos más amplios.

En su mensaje, el presidente también criticó la postura de Washington, asegurando que los actuales aliados del gobierno colombiano, algunos de los cuales, según él, están vinculados al narcotráfico y responsables de la violencia en el país, continúan siendo respaldados por Estados Unidos debido a sus intereses compartidos en el sector energético. “Cuando lo importante no es la cocaína sino el petróleo, cambia la estructura de alianzas del gobierno de los EE.UU.”, afirmó el mandatario.

El presidente destacó que su inclusión en la Lista Clinton no se debe a supuestos vínculos con el narcotráfico, sino a su oposición al “consumo del petróleo” y a su apuesta por una “economía de la vida” en lugar de una economía fósil.

La decisión de la ONU y las críticas del gobierno estadounidense se producen en un momento de creciente tensión entre Bogotá y Washington sobre el proceso de paz en Colombia. Estados Unidos ha expresado reservas sobre las políticas de paz total de Petro, calificando de “irresponsables” algunas de sus prioridades políticas en relación con la paz y la seguridad.

