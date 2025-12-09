Petro se pronunció sobre segundo paquete de chats de la disidencia de Calarcá

El Gobierno del presidente Gustavo Petro (izq) tiene un proceso de paz en marcha con la disidencia de Calarcá Córdoba. Foto: Ovidio González (Presidencia) y Terumoto Fukuda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los archivos de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) –al mando de Calarcá Córdoba– que mostrarían órdenes de asesinato a firmantes de paz, reportes de reclutamiento de menores, registro fotográfico de secuestros y ejecuciones, así como conversaciones sobre la compra de armamento sofisticado.

El caso más grave de estos nuevos archivos -que reveló Noticias Caracol este 8 de diciembre- es el del asesinato el pasado 6 de enero de 2024 de Juan Gabriel Hurtado, un excombatiente de las FARC que adelantaba su proceso de reincorporación en el Meta.

En el trino, que contiene 11 puntos, Petro dijo que, aunque la información revelada es cierta, “en lo que falla” es en afirmar que las negociaciones han incentivado la degradación del grupo de Calarcá. Según Petro, los ciclos de diálogo, acompañados por la comunidad internacional, han servido para contener ese deterioro.

El mandatario dijo que la verdadera medición sobre el proceso de paz debía darse en las regiones.

He visto de nuevo con atención el informe de Calderón sobre Calarcá en Caracol TV.



Está vez no podemos hablar de información falsa como si fueron las famosas llamadas de Wilmar que no era Wilmar o la aparición en una carta de un preso de la agente de Calarcá apenas una semana… https://t.co/meo5areVh4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

“El grupo de Calarcá no es de ángeles, es el único frente que no firmó la paz, de Santos, es decir son verdaderos disidentes y no gente nueva “traqueta” vestida de guerrilleros”, se lee en la publicación del presidente.

Y agrega: “Son gente degradada en una guerra perpetuada innecesariamente. Reclutan menores de edad y matan a firmantes de paz de la Farc, sus antiguos compañeros, si no les obedecen a ellos”.

Según el presidente, en 2020, durante el gobierno de Iván Duque, el país registraba alrededor de 80 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados cada año. “Hoy se redujo a 33 al año. Menos de la mitad. Eso es avanzar en términos de vidas humanas”, escribió.

El mandatario también se refirió a los acuerdos alcanzados durante el séptimo ciclo de diálogos con la disidencia en que se pactaron seis acuerdos que que incluyen desescalamiento del conflicto, acceso a tierra, uno sobre ambiente y contención de tala de bosques y un pacto de cara a las elecciones de 2026, entre otros.

También dijo que el procesos a transformar economías ilícitas en lícitas. “Los acuerdos llevan a acabar toda forma de financiación ilegal de los grupos que negocian a partir de transformar las economías ilícitas en lictas y a partir de las economías lícitas generar la manutención de los integrantes del grupo”, afirmó.

Así mismo, se pronunció sobre los recientes anuncios de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) a donde harían tránsito a la vida civil algunos grupos armados. En los últimos días se supo que este tipo de medidas se tomarían con el Clan del Golfo en Chocó y Córdoba; y la disidencia de Mendoza arrancaría con el plan piloto.

Petro dice que Fiscal Camargo está preocupada por ser incluida en lista Clinton

El presidente también escribió sobre el papel de la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón. Señaló que, a su juicio, el Gobierno ha dejado de contar con su respaldo porque ella estaría más preocupada por la posibilidad de ser incluida en la lista Clinton.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto”, dice el mensaje.

De hecho, la sala Penal de la Corte Constitucional ha advertido de un malestar con la fiscal por el manejo del caso de Calarcá. Lo que conoció El Espectador es que esa sala la llamó a dar su versión sobre por qué las investigaciones por la presunta infiltración en la inteligencia del Estado apenas están empezando.

Sin embargo, un viaje reciente a La Haya (Países Bajos) aumentó la incomodidad del tribunal pues dejó en el aire la sensación de que se fue del país justo cuando el escándalo estalló.

Fuentes cercanas a la fiscal Camargo le confirmaron a El Espectador que la jefa del búnker no está incluida en la lista Clinton ni está preocupada por ese tema. “Lo que está pasando es que al gobierno no le han gustado algunas decisiones de la Fiscalía y por eso, ahora, el presidente sostiene que ha perdido apoyo de la fiscal”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.