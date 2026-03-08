Haciendo País

¿Se rompió la mesa? Cruce entre Petro y el Clan del Golfo abre dudas por proceso de diálogo

Un mensaje del presidente acusando incumplimientos del grupo armado y la respuesta del grupo armado preguntando si el Gobierno dio por terminada la negociación abrieron dudas en uno de los procesos más complejos de la política de “paz total”.

Redacción Colombia +20
08 de marzo de 2026 - 02:50 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC) protagonizaron un nuevo cruce público que vuelve a poner en duda el futuro del proceso de acercamientos entre el Gobierno y ese grupo armado ilegal.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que los grupos con mayor capacidad de corrupción sobre instituciones del Estado provienen de las disidencias de las FARC comandadas por Iván Mordisco y, “sobre todo”, del Clan del Golfo.

Petro afirmó además que esa organización “ha roto su propio acuerdo que propuso en Doha, Qatar”, en referencia a los acercamientos que el Gobierno adelanta con ese grupo dentro de la política de paz total.

Según el presidente, el Clan del Golfo no habría cumplido compromisos relacionados con la reducción de economías ilícitas, entre ellos. “No eliminó una sola hectárea de hoja de Coca ni en el Darién ni en el Nordeste antioqueño. No desmontó su economía ilícita del oro con la que corrompe fuerzas estatales locales”, dice el trino.

Con base en esos señalamientos, el mandatario sostuvo que la organización “debe ser objeto de desmantelamiento armado y judicial”.

Horas después, el grupo armado respondió también en su cuenta de X y le pidió al presidente aclarar si el Gobierno dio por terminada la negociación.

Presidente sea claro y concreto: ¿Ha roto usted la mesa con nosotros? Responda para frenar todos los procesos en curso que se tienen. El EGC ha cumplido todos los acuerdos, el gobierno no; empezando por usted con este post”, publicó el Clan del Golfo.

A las 11 de la noche, el grupo volvió a escribir en su cuenta de X. “En un sorprendente giro de los acontecimientos, el presidente Gustavo Petro aparentemente ha dado por terminadas las negociaciones con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)”, dice uno de los trinos. A los minutos volvió a publicar con una pregunta dirigida Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en esa mesa: “¿Están rotas las conversaciones?"

El Clan del Golfo es actualmente la organización criminal más grande del país, con presencia en amplias zonas del Caribe, Urabá, el nordeste antioqueño y el Pacífico, y con economías ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

El cruce público deja abierta la duda de si el presidente Petro está dando por terminado el proceso de acercamientos o si busca presionar cambios en el comportamiento del grupo armado.

Por ahora, ni el Ejecutivo ni los delegados del proceso han anunciado oficialmente una ruptura formal de la mesa.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

