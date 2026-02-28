Por lluvias y muerte de Gonzalito, se aplaza ingreso de Clan del Golfo a Zonas de Ubicación

ElClan del Golfo es el grupo armado ilegal más grande de Colombia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ingreso de combatientes del Clan del Golfo a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba no se hará este 1 de marzo como estaba previsto. Así lo informó el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV) del proceso que se lleva a cabo con ese grupo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado el más grande del país. La decisión fue tomada tras evaluar las condiciones del territorio y los avances del proceso de desmovilización.

Las ZUT fueron pactadas en el segundo ciclo de diálogos en Doha, Catar, y estarán ubicadas en Unguía y Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba “para la ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de combatientes del EGC en cada una de éstas”, según se dio a conocer en los acuerdos firmados.

El MTSMV explicó que el retraso se debe a varios factores. Primero, la ola invernal que ha afectado vías y predios rurales y urbanos, y que dificulta el acceso a los territorios destinados para las ZUT. También influyó la muerte del segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del grupo, José Gonzalo Sánchez Sánchez -conocido como Gonzalito-, durante su traslado hacia una de las zonas. Por último, la suspensión temporal de las conversaciones sociojurídicas el 4 de febrero que se tomó “para realizar consultas y aclarar la información sobre algunas declaraciones gubernamentales relacionadas con la intención de neutralizar a su comandante”.

Esa última decisión se había dado tras el encuentro de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington. Sin embargo, el 17 de febrero la mesa dio a conocer que el proceso fue retomado.

En contexto: El sacudón a la paz total tras reunión Petro-Trump: Clan del Golfo y ELN, primeros golpeados

“Por lo anteriormente descrito, el MTSMV determina la necesidad de prorrogar el plazo establecido para el ingreso de los combatientes del (a) EGC a la ZUT”, dice el comunicado del mecanismo.

Además, pidió a los Grupos de Trabajo del proceso que establezcan una nueva fecha para el ingreso a las ZUT y para cumplir con los compromisos pendientes.

📄Comunicado público 001 del Mecanismo Tripartito de Seguimiento Monitoreo y Verificación. pic.twitter.com/mQ06WTf9qp — Mecanismo Tripartito MTSMV (@MTripartito) February 27, 2026

El Clan del Golfo sigue en combates

Mientras el Gobierno intenta avanzar en la desmovilización del Clan del Golfo, el grupo sigue en férreos combates en zonas como la Sierra Nevada y Antioquia.

En Aracataca, por ejemplo, más de 170 personas quedaron desplazadas por la guerra que libra el EGC con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Lea aquí: Clan del Golfo y ACSN llevan su disputa a zona rural de Aracataca

Según Luis Fernando Trejos, investigador y profesor de la Universidad del Norte, “lo que estamos viendo en Aracataca es inédito. Esto indica que la guerra se está expandiendo por todas las caras de la Sierra Nevada. La particularidad de este caso es que recientemente esa confrontación está causando afectaciones humanitarias que le dan visibilidad”.

La expansión de estos enfrentamientos también motivó la orden de Parques Nacionales Naturales de Colombia de cerrar el Parque Tayrona desde el 17 de febrero. Se trata de una disputa sin tregua que amenaza las elecciones del 8 de marzo y pone a prueba la política de paz total del Gobierno Petro.

Por otro lado, en Segovia, Antioquia, tres personas murieron por la explosión de artefactos lanzados desde un dron en la vereda La Jagua, en medio de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.