Diálogos con ELN: ¿por qué los empresarios critican el modelo de participación?

La reunión extraordinaria que comenzó este lunes entre las delegaciones del Gobierno y el ELN, cuyo tema central es la participación de la sociedad civil en este proceso de paz, se instaló en medio de críticas.

En dos extensas cartas, ocho de los principales gremios empresariales del país expresaron fuertes cuestionamientos a la labor del Comité Nacional de Participación, que en los últimos nueve meses realizó casi 80 encuentros, que reunieron a 8.465 ciudadanos, para recoger propuestas encaminadas a definir cómo se involucrará la sociedad en los diálogos.

Según los planes, el objetivo principal de la reunión extraordinaria en Venezuela era, justamente, que las partes recibieran el informe ejecutivo del Modelo de Participación, el Plan Nacional de Participación y las recomendaciones.

Sin embargo, previo al inicio de este encuentro se conocieron las dos misivas, en las que los empresarios aseguran que no se escuchó su voz ni se tuvieron en cuenta sus preocupaciones, e incluso, se plantea aplazar la entrega de los documentos del Comité.

¿Qué plantean los empresarios?

Uno de los principales reparos de los gremios tiene que ver con el enfoque del modelo de participación pues, según plantean, “excede en su alcance el propósito para el cual fue creado”.

Según dicen, aunque manifestaron sus preocupaciones, inquietudes y recomendaciones al respecto, no fueron atendidas.

“Los documentos de participación que se presentaron a aprobación del Comité no recogen el sentir, ni las opiniones de muchos de sus miembros y da a entender que quienes redactaron tenían un propósito distinto al de recoger de manera veraz las recomendaciones sobre la participación, que es el propósito del Comité, por tanto, no pueden ser sometidos a aprobación ya que se estaría aprobando algo que sobrepasa sus funciones y que tiene un sesgo, pues nuestra voz no ha sido escuchada ni tenida en cuenta”, dice una de las cartas.

Esta misiva fue firmada por Bruce Mac Master (de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi), Natalia Gutiérrez (de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen), Juan Camilo Mariño (de la Asociación Colombiana de Minería, ACM), Frank Pearl (de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP), Germán Arce (de la Asociación de Fiduciarias), Jorge Bedoya (de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC) y Julián Domínguez (de Confecámaras).

Entre los temas que cuestionan está si el modelo de participación afecta la autonomía y gobernanza de alcaldes y gobernadores, el proceso de verdad y justicia con el ELN y el carácter “vinculante” que se expresa como principio de los resultados del proceso de participación. Para los líderes gremiales, varias de las propuestas del Comité podrían “anular el principio de separación de poderes” y requieren revisión del Congreso o la Corte Constitucional.

“Lo recomendable es aplazar la discusión”

La segunda carta fue firmada por presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien es miembro de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN y no está presente en la reunión de esta semana por compromisos gremiales.

En el documento, el negociador asegura que el Comité Nacional de Participación “incurrió en un desbordamiento de competencias”.

Fedegán también criticó que en el punto relacionado con las condiciones de seguridad no se hace referencia al tema del secuestro ni las extorsiones que comete el grupo guerrillero.

“Lo recomendable, para bien del proceso, es aplazar para una próxima ronda la discusión y aprobación de los tres entregables por parte de Comité Nacional de Participación”, sugiere Lafaurie.