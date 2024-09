Gobierno Petro suspende proceso de paz con ELN: “su viabilidad está lesionada”

Este miércoles, un día después del atentado contra una unidad militar en Arauca, el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender el proceso de paz con la guerrilla del ELN, que inició en noviembre de 2022.

“Acompañamos el dolor de sus familias ante este nuevo hecho de violencia que cobra la vida de jóvenes colombianos. Durante estos meses el Gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogos queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad sólo puede ser recuperada con una manifestación inequivoca de la voluntad de paz del ELN”, dijo la delegación del Ejecutivo en un comunicado.

El ataque terrorista del ELN se llevó a cabo este martes, 17 de septiembre, en la base militar de Puerto Jordán, Arauca, y desató el episodio de mayor tensión e incertidumbre en los 22 meses que completaba el proceso de diálogos de paz.

El atentado dejó dos soldados muertos y 25 heridos, cinco de ellos de gravedad. La mayoría trasladados hacia el Hospital Militar en Bogotá.

Horas después del hecho, el propio presidente Gustavo Petro dijo que era “una acción que prácticamente cierra el proceso de paz con sangre”. Sin embargo, pasaron casi 24 horas hasta confirmar que, efectivamente, los diálogos quedaban suspendidos.

Gobierno no descarta retomar diálogos, pero exige gestos de voluntad

Fuentes cercanas al proceso explicaron a este diario que la delegación de Gobierno espera un gesto de voluntad de paz contundente de parte del ELN para poder retomar la mesa y todas las demás actividades alrededor del proceso que desde ahora quedan detenidas. Se ha dicho que ese gesto podría ser un cese unilateral al fuego.

No obstante, esa posibilidad depende netamente de la guerrilla, que en los últimos meses no ha cedido ante las invitaciones a retomar los diálogos. Incluso en medio de otros atentados del ELN, los negociadores del Ejecutivo insistieron en que se reactivara la mesa, pero no se obtuvo respuesta de la delegación de la guerrilla en ese sentido.

No es la primera vez que una apuesta de paz con el ELN llega a su fin por hechos terroristas. En 2019, durante el gobierno de Iván Duque, el proceso quedó suspendido tras el atentado con un carro bomba a la Escuela de Cadetes General Santander, que dejó 23 muertos y 87 heridos.

De hecho, poco después de que se conoció el reciente ataque en Arauca, varios sectores del país salieron a reclamarle al Gobierno una acción de peso en respuesta al atentado.

“El país y la sociedad ya no aguantan que un grupo armado ilegal como el ELN presione al gobierno con estos métodos y con estas acciones terroristas para la continuidad de una mesa. Este era un tablero que se había consolidado, al que se le había invertido mucho capital político, muchos recursos, mucho tiempo como para que el ELN salga con este tipo de cosas”, señaló el investigador de la FIP Gerson Arias.

¿Qué esperar tras la suspensión de los diálogos de paz con el ELN?

La ruptura de estos diálogos de paz pone en pausa el que hasta hace unos meses era el “proceso estrella” de las nueve negociaciones de la paz total del Gobierno Petro.

Aunque no se habla de una ruptura irreversible de los diálogos, en la práctica hay varios desafíos para que el proceso puede retomarse y, especialmente, para que pueda avanzar.

Vale recordar que desde hace siete meses la mesa de diálogos con el ELN estaba congelada, y varios expertos advertían que el proceso no llegaría a buen puerto en el tiempo que le resta al mandatario en el poder.

De otro lado, se espera que el Estado robustesca sus acciones contra esta guerrilla, con la que se venció el cese al fuego bilateral desde el pasado 3 de agosto.

Al respecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo este miércoles que se iniciará una ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN.

El jefe de la cartera expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y agregó que lo ocurrido el martes “es una clara demostración del Ejército de Liberación Nacional de cuál es su real voluntad de paz”.

Velásquez hizo un llamado a los uniformados del país “para que no declinen en su voluntad de dar la paz a nuestro territorio”.

