Gobierno y ex-AUC anuncian que harán recorridos por zonas que fueron azotadas por el paramilitarismo

Reunión de 11 exjefes paramilitares de las AUC en Valledupar. Foto: MinInterior

Luego de tres días de reuniones, terminó en Valledupar el encuentro de 11, de los 16 exjefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia en medio del diálogo que llevan con el Gobierno de Gustavo Petro.

Los excomandantes tuvieron dos días de reunión -a puerta cerrada en una casa campestre en el norte de la capital de Cesar- para definir los planes de trabajo y la hoja de ruta que regirán su papel como gestores de paz dentro de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

La rueda de prensa estuvo presidida por el ministro del Interior, Armando Benedetti; la directora del Dapre, Angie Rodríguez; el asesor del Dapre, Víctor Correa de Lugo y Fabio Cardozo, el delegado de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP) en ese proceso.

En el evento se oficializó la idea de tener unos recorridos por los lugares del país que fueron azotados por el conflicto.

“Hoy lo que hacemos es el inicio con este comité, con la instalación del comité oficialmente, segundo, se prevén recorridos por el país donde sucedió el conflicto y donde hubo este rompimiento del tejido social. Y por último, aquí lo que queda claro es el fortalecimiento de las instituciones y todo será de acuerdo sujeto a la acción, a las resoluciones, a los reglos y a la voluntad sobre todo del señor presidente de construir lo que es la paz y tratar de vivir días más tranquilos en nuestro país", dijo Benedetti en el encuentro.

La oficialización de esta propuesta, que ya había sido planteada por Benedetti, abre algunas inquietudes sobre su impacto electoral. Hace unos días, el ministro le dijo a Colombia+20 que para el país y para la democracia era mejor que se supiera “qué bandido está siendo candidato”.

En contexto: Benedetti sobre verdad de ‘exparas’: “Es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato”

En su momento, la defensora del Pueblo, Iris Marín alertó sobre ello. “Revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo, incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de usar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”.

Por parte del Gobierno estuvieron presentes en el encuentro Adith Romero, director de la Unidad de Víctimas; la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón; la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller; y María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.

También estuvo Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exparamilitar Jorge 40 y representante de la curul de paz de la Serranía del Perijá.

Entre los asistentes de los paramilitates están Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Carlos Mario Jiménez (Macaco), Edwar Cobos (Diego Vecino), Fredy Rendón (El Alemán) y Juan Francisco Prada Márquez (Juancho Prada).

También Hernán Giraldo Serna, Héctor José Buitrago (El Patrón) y Manuel de Jesús Pirabán (Pirata), entre otros.

Ramiro Vanoy (Cuco Vanoy) y Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna, estuvieron fuera del encuentro pues ambos continúan en Estados Unidos a donde fueron extraditados y donde cumplen penas por narcotráfico.

A su turno, Rodrigo Tovar, conocido como Jorge 40, se refirió al proceso que se está llevando a cabo y pidió perdón.

“Hoy desde este escenario pedimos perdón e imploramos desde la mitad de nuestros corazones perdón a todos ustedes amados y que el Dios de cada uno de ellos abra un espacio en cada uno de sus corazones para nosotros poder encontrar algún día su perdón”, afirmó.

También afirmó que las víctimas estarían en el centro de este diálogo social: “Quiero ante todo expresar mi profundo respeto y consideración hacia las víctimas del conflicto armado. Hemos llevado sobre nuestros hombros el interés, el dolor y la pérdida. Las víctimas son el centro de cualquier esfuerzo serio por alcanzar una paz verdadera y duradera”.

Finalmente agregó que esta sería una posibilidad para la justicia transicional. “Esta es una oportunidad histórica para avanzar hacia adelante el proceso político entre el Estado colombiano y las autodefensas campesinas y colombianas. Y al mismo tiempo, abrir paso a los mecanismos de justicia transicional que consoliden la búsqueda de la ganada paz total”, dijo.

En el evento no se dijo cómo estarían vinculadas las víctimas, algunas de las cuales han expresado dudas sobre la reapertura de este proceso.

El perdón de los ex-AUC a la directora del Dapre

En medio del evento, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, reveló que fu víctima del conflicto armado y en que en medio de las sesiones privadas recibió un perdón de parte de los exjefes paramilitares.

“También fui víctima del conflicto armado, principalmente por las Autodefensas y en este proceso que hemos tenido, hemos tenido por parte de ellos unas disculpas y un perdón que quiero aceptar públicamente porque creo que es el mensaje que tenemos que entregarle al país y que eso muestra que aquí lo primero que debe primar es la reconciliación (...) Acepto con humildad y sobre todo con mucha responsabilidad esas disculpas que ustedes me dieron en privado y creo que en los espacios públicos ante el país”, dijo Rodríguez.

Rodríguez explicó que un tío y un primo suyo fueron asesinados en el Meta y que la responsabilidad del hecho había sido de las AUC.

🔴 La directora del @DapreCol, Angie Rodríguez, aceptó públicamente las disculpas que exjefes paramilitares de las AUC le ofrecieron en privado.



Lo hizo en el marco del diálogo que el Gobierno Petro adelanta con ellos en Valledupar. pic.twitter.com/WE7lZUr3yj — Colombia+20 (@EEColombia2020) October 24, 2025

¿Por qué esta mesa?

En octubre del año pasado, durante un evento en Córdoba, el presidente Petro le propuso a Mancuso “finiquitar” el proceso que inició con el expresidente Álvaro Uribe y reabrir los diálogos de paz con los exparamilitares que, a través de la Ley de Justicia y Paz, se desmovilizaron en 2005.

De hecho, el miércoles pasado, el mandatario se volvió a pronunciar sobre el proceso y dijo en su cuenta de X: “Quiero terminar este proceso de paz que empezó Uribe pero que quedó interrumpido con la extradición de los participantes”.

En el trino, el mandatario afirmó que ahí se encontraba “la verdad silenciada sobre la gobernanza paramilitar en Colombia" y que la Corte Constitucional había ordenado “que el proceso de Ralito debía ceñirse a la Verdad la Justicia y la Reparación”.

Aquí está la verdad silenciada sobre la gobernanza paramilitar en Colombia.



Quiero terminar este proceso de paz que empezó Uribe pero que quedó interrumpido con la extradición de los participantes.



La corte constitucional ordenó que el proceso de Ralito debía ceñirse a la… pic.twitter.com/d2VYvGl6uP — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025

* Enviada especial a Valledupar

