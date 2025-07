Trato distinto al Clan del Golfo y poder “especial” para Petro: así sería proyecto de paz total

El Gobierno necesita la ley de sometimiento para los diálogos de paz con las bandas criminales. Foto: Presidencia

A puertas de iniciar la nueva legislatura el próximo domingo 20 de julio, el gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para presentar su esperado proyecto de ley para el sometimiento de bandas criminales. Se trata de una de las piezas clave de la política de paz total, que busca ofrecer alternativas judiciales diferenciadas a estructuras del crimen organizado.

Sin embargo, la propuesta contiene dos elementos especialmente sensibles: un trato excepcional para el Clan del Golfo —que no será considerado como un proceso de sometimiento ordinario— y un diseño institucional que concentra en el presidente de la República el poder exclusivo de decidir quién accede o no a los beneficios del proyecto.

Además, incluirá un nuevo esquema de “segundas oportunidades” para personas excluidas de anteriores procesos como Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tal como lo había contado Colombia+20 hace unas semanas y, de acuerdo con fuentes que conocieron el contenido preliminar del texto, el Gobierno propondrá dos caminos distintos: uno para bandas criminales urbanas —como las de Medellín, Quibdó y Buenaventura—, bajo un modelo clásico de sometimiento; y otro para estructuras como el Clan del Golfo, que pese a no ser considerados grupos políticos, podrían acceder a un tratamiento especial con enfoque transicional, por tener unidad de mando, control territorial y operar en zonas de conflicto armado.

Un poder en manos del presidente

La llave de acceso al proyecto, de acuerdo con lo que pudo establecer este diario, estará en manos del presidente Gustavo Petro. Según varias fuentes, será el jefe de Estado —todo indica que a través de resoluciones firmadas conjuntamente con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz— quien determine caso por caso quién puede acogerse al nuevo marco jurídico, tanto en el componente de bandas como en el que cobijaría al Clan del Golfo.

Este mecanismo de decisión unipersonal busca, además, blindarse frente a eventuales giros en la política de paz bajo un nuevo gobierno. Según las fuentes, una vez una persona o grupo acceda al proceso por decisión presidencial, se activará el principio de favorabilidad penal: así se derogue la ley o se desmonte la política, los derechos procesales adquiridos deberán mantenerse hasta el final del trámite judicial. Se trata de una fórmula que haría “irreversible” la inclusión de beneficiarios, incluso frente a un eventual cambio de administración.

Obviamente todo esto debe pasar por el Congreso y por ello, el Ministerio de Justicia radicará el proyecto el próximo domingo 20 de julio. Antes de ello, el ministro Eduardo Montealegre tuvo varias reuniones con distintas entidades clave como la Fiscalía, el mismo consejero comisionado, Otty Patiño; y pocos representantes de la Comisión de Paz del Senado que acudieron al encuentro.

Justicia transicional con la Fiscalía

Uno de los pilares del proyecto es que no se creará una nueva jurisdicción especial, como ocurrió con la JEP tras el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC. En su lugar, el Gobierno propone que los procesos para grupos como el Clan del Golfo sean tramitados por la Fiscalía General de la Nación, particularmente a través de la Dirección Especializada de Justicia Transicional, una unidad creada en 2013 durante la gestión del propio Montealegre como fiscal general.

Esa dirección, en su momento, fue concebida para investigar y acusar a desmovilizados de paramilitares y guerrillas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Ahora, el Gobierno busca revivirla y adecuarla para construir, desde dentro de la justicia ordinaria, un modelo de transición que combine sanciones penales con elementos de verdad y reparación.

La propuesta incluye reformas legales para habilitar mecanismos dentro del sistema penal acusatorio —como principios de oportunidad condicionados o preacuerdos judiciales colectivos— que permitan manejar judicialmente a estructuras como el Clan del Golfo sin necesidad de tratarlas como simples bandas criminales ni como insurgencias.

La idea del Ministerio se sustenta en que este enfoque tiene antecedentes, no implica costos fiscales elevados, y evitaría el choque político de crear una justicia transicional completamente nueva.

Pero esta fórmula tiene un obstáculo enorme: Se mueve en los límites del marco constitucional actual, especialmente luego de que la Corte limitara el uso de este tipo de mecanismos para estructuras no políticas cuando hizo la revisión de la ley de paz total en noviembre de 2023.

Para las bandas criminales sin capacidad de control territorial ni mando estructurado, el Gobierno mantendría el modelo de sometimiento con sanciones penales atenuadas. Como ya se había revelado en Colombia+20 hace dos semanas entre las herramientas contempladas está la creación de un tipo de “colonias agrícolas” como escenarios de cumplimiento de penas, y la posibilidad de que los sometidos retengan hasta el 12% de sus bienes como incentivo a la entrega.

Ese diseño mixto —que combina justicia retributiva (penas privativas de libertad) con justicia restaurativa (verdad y reparación)— también fue socializado, pero de acuerdo con varios congresistas con los que habló este diario, será muy difícil que el Congreso lo avale.

Otro de los elementos novedosos del borrador es la creación de un esquema de “segundas oportunidades” que permitiría reincorporar a personas que quedaron excluidas de anteriores procesos de justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El Gobierno plantea esta medida como una forma de cerrar vacíos institucionales y permitir que quienes por razones procesales, administrativas o políticas no pudieron acogerse en su momento, puedan ahora hacerlo bajo condiciones nuevas.

El problema es que la figura abre la puerta a interpretaciones polémicas. Según las fuentes que conocieron el borrador, este mecanismo también podría beneficiar a personas que, habiendo firmado el Acuerdo de Paz, posteriormente se rearmaron.

Uno de los ejemplos mencionados en los pasillos del Congreso podría ser el de Andrey Avedaño, quien, aunque firmó el Acuerdo de Paz, se apartó del mismo y hoy se encuentra vinculado a la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente, un grupo en proceso de diálogo con el Gobierno. La posibilidad de que personas en su misma situación accedan a un nuevo marco transicional genera preocupación entre quienes fue socializado el borrador.

Aunque aún no se conoce la respuesta de los grupos armados sobre este proyecto, el jueves, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia que comanda Walter Mendoza y que está en un proceso de paz con el Gobierno, sí se refirió al tema a través de una carta.

En la misiva, afirman que no está claro cuál es el marco jurídico y que, para ellos, la discusión de ese proyecto, no se había agotado.

“Para nuestra delegación no ha sido claro el Gobierno en la construcción de un acuerdo jurídico que beneficie un colectivo de hombres y mujeres para resolver situaciones específicas por la justicia (...) Encontramos compleja la radicación de un proyecto de ley que busque soluciones judiciales, sin que previamente se haya agotado la discusión llegando a consensos y disensos, sin que haya sido aprobado por la plenaria de la mesa y adoptado por un acuerdo de la misma; ruta que está pendiente de efectuarse”, dice la carta.

Aunque el texto completo del proyecto sería radicado este domingo 20 de julio, el Gobierno aún no ha logrado consolidar mayorías claras para impulsarlo. Ni siquiera entre sus aliados.

Si el proyecto avanza, reconfiguraría de forma profunda la manera en que el Estado se relaciona con actores armados no políticos. Si se hunde, marcaría un revés estratégico para el gobierno Petro en su intento de cerrar el capítulo de la violencia urbana y de las estructuras criminales de alto impacto.

En cualquier caso, el debate apenas comienza. Y promete ser, como el proyecto mismo, tan político como jurídico.

