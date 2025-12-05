Así llegó el Recetario para la Memoria a Colombia: 44 platos para recordar a los desaparecidos

Exposición del Recetario para la Memoria en Fundación Casa B. Foto: Fundación Casa B

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando un ser querido no regresa a casa y nadie sabe por qué, ni quién se lo llevó, ni dónde está, el dolor hace mella y lo ocupa todo. Entonces empieza la búsqueda. Primero en las calles y en las instituciones. Luego —cuando la ausencia pesa más y las respuestas no llegan— en la música que escuchaban, en la ropa que solían ponerse o, tal vez, en ese plato que alguna vez fue su favorito.

El Recetario para la Memoria es eso: una iniciativa de resistencia que invita a los familiares de víctimas de desaparición forzada a evocar, desde la cocina, a quienes nunca volvieron. El proyecto nació en México, de la mano de la fotógrafa Zahara Gómez Lucini, y esta semana, después de haber tenido su lanzamiento en el Museo de la Memoria de Medellín el 26 de noviembre, fue presentado en Bogotá en la Fundación Casa B.

En esta edición de Colombia participaron 41 familias de 51 desaparecidos. En total son 44 recetas que recoge el libro.

“Inauguramos la exposición del recetario para la memoria con los participantes e hicimos algunas de esa recetas y comimos con todos. Fue un momento muy profundo, de agradecimiento por poder estar juntas en esta búsqueda, en este camino. Es una transformación para las personas que luchan todos los días por los derechos a la verdad y a la justicia. Fue un momento de mucha dignidad", contó a este diario Darío Sendoya, director de la fundación.

Lea también: Cocina contra el olvido: el Recetario para la Memoria que honra a los desaparecidos

El encuentro también sirvió para inaugurar Casa B como un espacio de memoria viva a través del alimento y la cotidianidad. Allí se presentó ‘El Palacio Arde’, la obra de teatro de Pilar Navarrete, participante del recetario y una de las víctimas de ese episodio, considerado uno de los más dolorosos del país.

La programación continuó el 4 de diciembre en el Centro Nacional de Memoria Histórica, con un conversatorio entre colectivos de México y Colombia sobre la experiencia común frente a la desaparición forzada. Este viernes 5, en el mismo lugar, se realizará otro diálogo sobre el proyecto editorial y su desarrollo.

Vea también en video: Un homenaje en la mesa: recordar a los desaparecidos de Colombia con recetas

“La semana cierra con una cocinada colectiva el sábado, con todas las participantes. Vamos a mostrar una obra de teatro que hicieron las mujeres del barrio Belén, que también habla de memoria y de alimentos”, añadió Sendoya.

El proyecto en Colombia ha tenido como aliados no solo a la Fundación Casa B, sino a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Bertha Foundation, que financió una parte del proyecto.

¿Cómo nació la idea del libro?

Desde su trabajo como fotógrafa, Gómez Lucini acompañó durante años al colectivo Las Rastreadoras del Fuerte en la búsqueda de sus familiares desaparecidos en Sinaloa. Aunque sabía que su trabajo aportaba al archivo de las buscadoras, sentía que faltaba algo. Las representaciones de la desaparición forzada caían en lugares comunes y -muchas veces- dolorosos.

“La figura de una persona desaparecida empieza a existir públicamente en el momento en que desaparece. Roberto —por poner un ejemplo— no existe para nadie hasta ese momento. ¿Y qué sabemos de Roberto? Que llevaba una camiseta roja, que desapareció tal día y nada más. Después de trabajar con Las Rastreadoras, me di cuenta de que solo conocía una historia muy cortita de cada quien”, contó la fotógrafa a Colombia+20 hace unos meses.

Esa inquietud fue lo que le dio forma al Recetario para la Memoria, que se convirtió en una forma de narrar en vida a los desaparecidos. El libro tuvo su primera edición en en 2020.

“No existe sin el texto que regaló Daniela Rea, que es una belleza absoluta. Tampoco existe sin el trabajo que regaló Clarisa Moura, la diseñadora, y que es impecable. El resultado es un trabajo colectivo muy potente”, señaló Gómez.

En 2022 salió un segundo capítulo en Guanajuato, con las recetas de 72 familias de diez colectivos. Tres años después, Recetario para la Memoria llegó a Colombia.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.