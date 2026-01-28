Representante de curul de paz del Catatumbo iba en avioneta desaparecida en N. de Santander

Representante electo a cámara por Catatumbo para curules de paz Foto: El Espectador - José Vargas

Fuentes cercanas a Diógenes Quintero, representante de la curul de paz de Catatumbo, confirmaron a este diario que viajaba en la avioneta de Satena en la ruta Cúcuta-Ocaña y que fue reportada como desaparecida por las autoridades en la tarde de este miércoles 28 de enero.

En la aeronave también viajaban el representante de la curul de paz Carlos Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco.

La aeronave Beechcraft 1900, que tiene capacidad para 19 personas, debía aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña sobre las 12:10 p. m. Sin embargo, las autoridades aéreas perdieron su rastro a su paso por la región del Catatumbo.

“SATENA informa a la opinión pública que el vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, que despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy, 28 de enero", escribió la aerolínea en un comunicado.

¿Quién es Diógenes Quintero?

Quintero es Oriundo de Hacarí y abogado formado en la Universidad Libre de Cúcuta. Lleva por lo menos una década enfocado en la defensa de los Derechos Humanos desde distintos cargos.

En 2022, obtuvo la curul de paz con más de cinco mil votos. Desde ese cargo ha sido, entre otros, autor de iniciativas legislativas como la que extendió por 10 años los municipios que pertenecen a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), el fortalecimiento de las defensorías de familia, el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito, la regularización del cannabis de uso adulto, entre otros.

En 2023, tras lograr que el proyecto de acto legislativo que hace del campesinado sujeto de especial protección en la Constitución Política pasara a su séptimo debate, el representante Quintero manifestó a El Espectador que su deseo de hacer política era precisamente una de las herencias que le dejó su padre, quien fue líder social y concejas de Hacarí.

La vida de Quintero ha estado atravesada por la violencia. Su familia llegó al Catatumbo desde Aracataca, en Magdalena, a raíz de las confrontaciones entre liberales y conservadores.

Por ahora se está a la espera de pronunciamientos oficiales de las autoridades sobre lo ocurrido. A través de su cuenta de X, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que “la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave”.

Un helicóptero se dirige a hacer reconocimiento del área.

