¿Por qué tres representantes de las curules de paz reciben subsidio de gasolina?

Los representantes a las curules de paz Jorge Rodrigo Tovar, Diógenes Quintero y Karen Manrique son los únicos de los 16 representantes de las curules de paz con este subsidio.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez dio a conocer -el pasado 23 de agosto- que durante el 2022 un grupo de 50 congresistas recibieron el subsidio de gasolina de la entidad, sin contar con ninguna protección especial, que le costó al país más de $1.000 millones. Para este año, 16 de ellos mantienen el beneficio, entre ellos los representantes de tres circunscripciones de paz: Jorge Rodrigo Tovar por Sierra Nevada y Serranía del Perijá; Diógenes Quintero por Catatumbo y Karen Manrique por Arauca.

Las circunscripciones o curules de paz llevan un año de funcionamiento y responden a lo pactado en el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016 en representatividad política de la población más golpeada por el conflicto armado. Son 16 congresistas que representan a 170 municipios, donde también se están implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Colombia +20 consultó a los tres representantes para conocer cuáles son las razones para recibir el subsidio de combustible y por qué son solo ellos tres de los 16 representantes de las curules de paz.

“El subsidio lo tuve cuando era candidato, al posesionarme me lo desactivaron y después, sin hacer ninguna solicitud me lo reactivaron. El subsidio solo lo tengo para el vehículo que tengo en región porque en mi caso, sí hago mucho desplazamiento por tierra y el nivel de riesgo que manejo en región es alto, pero la UNP debe tener más información precisa sobre eso. Lo cierto es que yo nunca he solicitado nada adicional a lo que sale en mi estudio de nivel de riesgo”, explicó Diógenes Quintero, representante por la circunscripción de Catatumbo y actual presidente de la bancada de paz.

Augusto Rodríguez habló con El Espectador y aseguró que para el caso de los firmantes de paz del Partido Comunes y las curules de paz, el subsidio de combustible quedó estipulado desde el Acuerdo de Paz firmado en 2016. La oficina de prensa de la UNP le comunicó a Colombia +20 está revisando caso a caso para poder verificar qué motivación tuvo la dirección anterior para mantener el bono de combustible a tres de los 16 representantes de las curules de paz.

Hasta la publicación de esta nota, los representantes Jorge Rodrigo Tovar y Karen Manrique no respondieron las preguntas de esta redacción. Sin embargo, en una entrevista realizada al representante Tovar el pasado mes de julio, él le manifestó a Colombia +20 que casi todos los integrantes de las curules de paz tienen problemas de seguridad por amenazas que reciben por su trabajo en territorio.

Los representantes deben realizar su trabajo de forma mancomunada en los territorios que representan, ubicados en los departamentos de Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima. En su mayoría, el conflicto armado permanece a través de la creación de nuevos grupos disidentes y el control territorial que han extendido diferentes estructuras como el Clan del Golfo o AGC, el ELN y las las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).