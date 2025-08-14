Desapariciones y petróleo en Barrancabermeja: Rutas del Conflicto lleva investigación al teatro

La nueva función, el 20 de agosto en el Teatro Libre de La Candelaria, indaga sobre el rol de Ecopetrol en las masacres y las desapariciones forzadas en este puerto petrolero. Foto: Rutas del Conflicto

¿Puede el teatro ayudarnos a entender las responsabilidades detrás de las desapariciones forzadas en Colombia? Esa es la apuesta que Rutas del Conflicto retoma en la nueva temporada de su proyecto Periodismo en Vivo, una experiencia escénica que transforma investigaciones periodísticas en presentaciones en vivo con datos, testimonios y dramatización. Esta vez, el escenario será el Teatro Libre de La Candelaria, el próximo 20 de agosto a las 7:00 p.m., con entrada libre previa inscripción y aporte voluntario.

En esta ocasión, el equipo periodístico se adentra en uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia: las masacres y desapariciones ocurridas entre 1998 y 2002 en Barrancabermeja, Santander. A través de archivos exclusivos, entrevistas y visualizaciones de datos, la puesta en escena revela los vínculos entre actores armados ilegales, fuerzas del Estado y la posible responsabilidad de funcionarios de Ecopetrol, mientras se perpetraban los crímenes.

Todo el montaje está centrado en la investigación periodística “Ecopetrol contrató a un paramilitar que había perpetrado la masacre de febrero de 1999 en Barrancabermeja”, publicada en conjunto por Rutas del Conflicto y El Espectador hace unos meses.

“Queríamos que el público se hiciera la misma pregunta que nosotros: ¿cómo es posible que cientos de personas desaparecieran en una ciudad industrial sin que nadie respondiera?”, explica Óscar Parra, autor de la investigación y director de Rutas del Conflicto.

La puesta en escena mezcla performance, testimonio y visualización análoga de datos. Todo parte de una investigación de más de una década, que ha sido actualizada con hallazgos recientes: testimonios de extrabajadores de la petrolera, mapas y declaraciones judiciales. “La memoria no puede quedarse en los libros ni en las páginas web. Tiene que respirarse, sentirse en colectivo. Por eso apostamos por el teatro, para que las personas se encuentren con las historias cara a cara”, asegura Ginna Santisteban, periodista de Rutas del Conflicto y directora de la puesta en escena.

Con esta función, Rutas del Conflicto consolida su propuesta narrativa de innovar en la forma de contar la guerra en Colombia. El teatro, las caminatas y las experiencias sensoriales son algunas de las herramientas con las que el medio ha logrado llegar a nuevas audiencias sin renunciar a la rigurosidad investigativa. La función del 20 de agosto es apenas el inicio de una gira que recorrerá otras ciudades en los próximos meses.

Para asistir, es necesario registrarse previamente a través de las redes sociales de Rutas del Conflicto.

