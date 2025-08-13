El Espectador le explica lo que ha pasado en torno al magnicidio de Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Cuando el país estaba hablando de la recta final del gobierno de Gustavo Petro, cuando eran tiempos de balances y proyecciones, de críticas y defensas, en la madrugada de este lunes 11 de agosto nos enteramos del deceso de Miguel Uribe Turbay después de dos meses de lucha intensa del equipo médico de la fundación Santa Fe tratando de salvar su vida. Y de él, por supuesto, aguantando. Murió como consecuencia de un ataque directo de un gatillero en plena vía pública, en lo que fue un acto...