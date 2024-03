Se habría usado un “agente provocador” en caso de entrampamiento a Santrich: experta de ONU

La chilena Antonia Urrejola, de ONU Derechos Humanos, en la entrega del informe preliminar sobre los obstáculos al Acuerdo de Paz Foto: Cortesía ONU Derechos Humanos

La experta internacional para los Derechos Humanos, Antonia Urrejola, presentó este martes su informe final sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz. El documento de 19 páginas, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 2 de abril, reconoce los avances en la ejecución, pero también detalla varios impedimentos, especialmente hechos en el periodo entre 2018 y 2022.

“Mi informe urge al Estado colombiano a redoblar esfuerzos para la implementación integral del Acuerdo de paz como una política de estado a nivel nacional y local, y que todos los procesos de diálogo y negociación con grupos armados no estatales integren un enfoque de derechos humanos y garanticen la centralidad de las víctimas”, dijo Urrejola.

El documento identificaba al menos siete obstáculos, entre ellos, inestabilidad jurídica para los excombatientes de las FARC, recrudecimiento de la violencia y la necesidad de una alta oficina que coordine y lidere la implementación de lo pactado en La Habana.

El informe también incluye las observaciones sobre la demanda que la Jurisdicción Especial para la Paz interpuso en contra de la Fiscalía por el entrampamiento del ex-FARC Jesús Santrich y el debilitamiento de la confianza en la Jurisdicción Especial para la Paz hasta la perpetuación de la violencia en los territorios y el fortalecimiento de los distintos grupos armados tras la firma de 2016.

Sobre ese tema, Urrejola volvió a decir que la Fiscalía sí obstaculizó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en ese caso porque el excomandante de las FARC duró un año privado de la libertad sin que se aportaran pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad en el delito. “Si ven el caso de Jesús Santrich, esto partió en el año 2018 y el tema se resolvió un año después con Santrich privado de la libertad y con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía. Me parece que es un tema que causó una demora excesiva y afectó el debido proceso”, dijo.

El informe da más detalles de esta obstaculización y dice que la detención de Santrich se dio tras acciones de “investigación e inteligencia del Ejército y de la Fiscalía colombianos y de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos”. Además, explica que para dicha investigación el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía autorizó “dos técnicas especiales de investigación: un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína” y que fue producto de esa operación que se habría revelado información judicial sobre la presunta participación de “Santrich” en tráfico de estupefacientes.

Urrejola explica que, aunque esas dos técnicas estaban contempladas en el marco legal de la cooperación judicial, no lo estaba el uso de un “agente provocador”. “El marco legal de la cooperación judicial internacional permitía el uso del agente encubierto y la entrega vigilada. No obstante, según la información recopilada por la experta y su equipo, se podría haber recurrido a la figura del “agente provocador”, que no está contemplada como técnica especial de investigación en el marco de la cooperación judicial internacional y está prohibida en Colombia”.

Esta investigación fue pedida en un comienzo por el canciller, Álvaro Leyva, a principios de este año en el Consejo de Seguridad de la ONU. Después, el magistrado de la JEP, Roberto Vidal, interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía por los obstáculos que ha enfrentado para cumplir con su mandato, incluyendo lo concierne al caso Santrich y que involucra a funcionarios de la administración de Néstor Humberto Martínez.

Noticia en desarrollo...