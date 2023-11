Gobierno le exige al ELN una reunión urgente antes de reiniciar diálogos de paz

Pablo Beltrán, delegado del ELN (izq), junto a Otty Patiño, líder del equipo negociador del gobierno firmando los protocolos de cese al fuego y participación de la sociedad civil. Foto: Oficina del Alto Comisionado de Paz

En medio de la tensa situación que enfrentan los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, este jueves el Ejecutivo le pidió una reunión urgente a ese grupo armado ilegal.

“El rechazo e indignación expresados por la opinión pública nacional e internacional frente al secuestro del señor Luis Manuel Díaz, y de los secuestrados que aún ustedes tienen en su poder, aunado a sus inaceptables justificaciones para seguir secuestrando, exigen una reunión urgente y extraordinaria entre las jefaturas de las dos delegaciones antes del próximo ciclo”, sostuvo Otty Patiño, jefe de la delegación negociadora del Gobierno, en una carta enviada a Pablo Beltrán, comandante del ELN y líder de la delegación de esa guerrilla.

La misiva se conoce apenas cuatro días antes del inicio del quinto ciclo de conversaciones, que estaba previsto para este domingo 19 de noviembre.

Las duras tensiones que destapó el secuestro de ‘Mane’ Díaz

Inmediatamente después de la liberación de Luis Manuel Díaz -quien estuvo en cautiverio 13 días- el Gobierno reconoció que los diálogos entraron “en una situación crítica” y le exigió al ELN la eliminación del secuestro. Además, le pidió entregar a todas las personas que están en su poder.

Sin embargo, apenas un día después de esa exigencia, el comandante máximo del grupo, Antonio García -quien no es parte de la mesa de diálogos-, aseguró que el ELN no aceptará “imposiciones ni chantajes” del Gobierno. “Que no se hagan ilusiones. No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales”, dijo a través de su cuenta de X.

