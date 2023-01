De la historia de Arelys Henao a Gabo: series y novelas para entender el conflicto

De la vida de Arelys Henao a las crónicas de Gabo: series y novelas para entender la guerra en Colombia Foto: El Espectador

En Colombia sí aplica el dicho de que la realidad supera la ficción. Guacas encontradas en la selva, exguerrilleros entrenados para cumplir misiones secretas y que tienen que acoplarse a la realidad en las ciudades. Esas son algunas de las historias de la guerra colombiana que sirvieron de inspiración para producciones llevadas a las pantallas chicas y grandes.

De hecho, las plataformas, los canales y las productoras han asumido el reto de ambientar historias cada vez más complejas, humanas, cercanas y fieles a lo que ocurrió. Se podría decir que las audiencias esperan contenidos de mayor calidad y que le sirvan para entender lo que ocurrió décadas atrás y cuyas consecuencias repercuten en el presente.

Colombia+20 le deja un listado de algunas entregas que se han hecho famosas en las plataformas de streaming y que pueden servir para entender las dinámicas del conflicto armado en Colombia, la infiltración del narcotráfico que termina pudriendo todo a su paso, y la pobreza incesante del campo y la ciudad. Y, claro, para pasar estos primeros días de enero. Si no tiene idea qué ver en televisión o en las plataformas, aquí unas ideas.

Noticia de un secuestro

La puede ver en: Amazon Prime Video

Inspirada en el libro homónimo de Gabriel García Márquez, esta miniserie relata en seis capítulos la violencia abrumadora que se vivió a comienzos de los años 90 cuando los narcos tenían atado de pies y manos al país.

Además de contar con un elenco de primera y una dupla ya ganadora en pantalla, la de Cristina Umaña y Juan Pablo Raba, quienes habían protagonizado Distrito Salvaje (también inspirada en hechos de conflicto), esta serie se sumerge en el padecimiento, el dolor y el desespero de las familias de personas secuestradas por los ‘Extraditables,’ como una forma de chantaje al gobierno de Cesar Gaviria para que no fueran llevados y juzgados en Estados Unidos.

A diferencia de otras historias que navegan dentro las verdades y leyendas del universo del narcotráfico, esta en particular está contada desde el punto vista de las víctimas y de un Estado impotente que no logra frenar la ira y el poder de los carteles.

Las secuencias corren en distintos niveles. Unas generales que sirven de cápsula de memoria para entender ese país que fue convertido en un campo de batalla, donde los hilos del poder eran movidos por los dineros y las armas de los jefes de la droga y del que no existía escapatoria; otras, mucho más íntimas, exponen las microhistorias de los personajes: cómo la pobreza arroja a los jóvenes al servicio de la mafia y cómo, por otro lado, las familias ricas se ven sometidas a las extorsiones, el secuestro y el exilio.

Goles en contra

La puede ver en: Netflix

En varias series y películas se ha mostrado cómo el narcotráfico permeó con sus dineros la política, la economía y el deporte, ¿pero se ha visto una en la que se siente desde adentro cómo sucedió? Eso es lo que trata de mostrar ‘Goles en contra’. Esta serie producida por Dynamo y dirigida por Carlos Moreno y Óscar Ruiz Navia se la juega por contar cómo los narcos convirtieron el fútbol colombiano en una ‘guerra fría’, en un juego de ajedrez en el que los seleccionados eran la representación del poderío de los carteles de Medellín y Cali.

En cada uno de los capítulos queda en evidencia cómo escala ese conflicto urbano en simultáneo con lo que ocurre en las canchas y que puso a familias y amigos en contra. También cómo jóvenes soñadores y con talento provenientes de las comunes se van convirtiendo en las fichas de un negocio despiadado, pues muchos se vieron involucrados en el transporte de armas, drogas y dinero, pues su imagen persuadía a las autoridades al momento de caer en un retén.

El desenlace no pudo ser más trágico: la compra y venta de jugadores, el desempeño en los 90 minutos de juego y las decisiones administrativas cobraron la vida de varios presidentes de la Federación y jugadores, como la de Andrés Escobar tras anotar un autogol en el mundial de fútbol de 1994 y que le costó la eliminación a la Selección Colombia de la competición.

Canto para no llorar

La puede ver en: Netflix y las plataformas de Caracol Televisión

Producida por Caracol Televisión, ‘Canto para no llorar’ cuenta la historia de la cantante Arelys Henao. Justamente, la canción principal de la novela de 61 capítulos (cada uno de 45 minutos en promedio), resume los obstáculos a los que se enfrentó la artista para convertirse en la ‘reina de la canción popular’.

“La guerra de mi país// A la ciudad me mando// Sin tener nada en mis manos// Yo me puse a trabajar// Vendí libros en las calles// No me da pena contar”.

¿Y por qué sirve esta producción para entender el conflicto? La historia de Henao, la de sus familiares y amigos es la representación de los padecimientos que han vivido millones de colombianos. No solo por la pobreza en la que nació y a la que se enfrentó, sino también a la violencia que la puso contra la pared en más de una ocasión, pues ella misma fue víctima de la persecución incesante de un guerrillero que además le quemó la casa, le mató el perro, una hermana de seis años y un novio de cuando era adolescente.

Pero ahí no se detiene. Los guionistas y productores retrataron a lo largo de la producción el desplazamiento forzado y constante que vivieron los campesinos en Antioquia, las extorsiones a los comercios, la violencia contra la mujer, la deserción escolar y el secuestro.

Además, el repertorio original de la cantante proveniente de Sabanalarga, se convierte en la pieza clave para mostrar una lucha inusitada en la televisión colombiana: la de las mujeres. Cada una de las canciones dedicadas al género es una declaración contra el machismo instalado en las familias, las relaciones de pareja y la misma industria musical. Henao se atrevió, en un contexto hostil, a protestar por medio de su música contra la violencia a la mujer, a contar las tristezas de las amas de casa y el anhelo de un ‘señor prohibido’.

Otros contenidos que puede encontrar

A finales del año pasado llegó a Netflix ‘El Olvido que seremos’, la película ganadora del Goya que está basada en el libro de Héctor Abad Faciolince. A través de una transición de blanco y negro a color, se cuenta la historia Héctor Abad Gómez, padre del escritor y reconocido médico y docente universitario de Medellín que fue asesinado por sus posturas firmes en contra de la violencia y la negligencia del Estado.

En esa misma plataforma puede encontrar el documental ‘El Testigo’, que recoge el trabajo fotoperiodístico de Jesús Abad Colorado. Las imágenes se convierten en un libro para recordar las heridas de la guerra en distintos territorios de Colombia, pero también en una oda a la esperanza por la búsqueda de la paz, ya que se narran las historias que hay detrás de las capturas del periodista. Y va más allá. En los 72 minutos, también se le cuenta al espectador lo que pasó con la vida de los protagonistas de esas imágenes.

En HBO max también puede encontrar ‘Guerras ajenas’, un documental de una hora que muestra la guerra contra las drogas que libra Colombia con el apoyo y el impulso de Estados Unidos. A través de testimonios como el del periodista, sociólogo y comisionado de la Verdad fallecido, Alfredo Ramos, víctimas, líderes y políticos, se explica una realidad en la que los campesinos, indígenas y afros se llevan la peor parte. Es ideal para aquellos que quieren entender las distintas aristas en la polémica por las fumigaciones con glifosato.

